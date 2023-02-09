На коронації короля Карла гратимуть Девід Бові та Spice Girls

Департамент культури, ЗМІ та спорту обрав 27 треків як саундтрек до вуличної вечірки.

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У Великій Британії повним ходом іде підготовка до коронації короля Карла III, і днями Департамент цифрових технологій, культури, ЗМІ та спорту Великобританії за три місяці до коронації Чарльза III опублікували офіційний плейлист для вуличних святкувань.

Прессекретарка повідомила, що плейлист був обраний, щоб "прославити артистів із Великобританії та країн Співдружності напередодні майбутньої коронації".

Плейлист додали на сайт, присвячений коронації, де вже є рецепти страв, що підходять для святкування. У тому числі спеціальний рецепт курчати, придуманий для королеви Єлизавети в 1953 році.

The Beatles, Девід Бові, Том Джонс і Spice Girls включені до офіційного плейлисту уряду з нагоди коронації, опублікованого на Spotify.

[ + – ] The Beatles: Come Together перебуває на початку списку

Спочатку в плейлисті було 28 треків, але композиція Dizzee Rascal була вилучена. Минулого року цього виконавця засудили за напад на свого колишнього партнера.

"Трек за участю Dizzee Rascal був помилково включений — і як тільки це було виявлено, його було видалено", — заявила прессекретарка Департаменту. Але там і без цього залишилося чимало золотих хітів:

The Beatles — Come Together

The Kinks — Waterloo Sunset

David Bowie — Let's Dance

Madness — Our House

Kate Bush — Running Up That Hill

Grace Jones — Slave to the Rhythm

Spice Girls — Say You'll Be There

Tom Jones — Green Green Grass Of Home

Harry Styles — Treat People With Kindness

Король Карл III буде коронований у суботу, 6 травня, разом із Каміллою, королевою-консортом.

Наразі про коронацію відомо, що сама церемонія буде набагато коротшою за церемонію королеви Єлизавети і на ній буде менше гостей. У Віндзорському замку пройде концерт, і досі невідомо, чи буде на коронації батька принц Гаррі.

7 травня у Віндзорському замку відбудеться концерт та світлове шоу, а вдень — вуличні вечірки.

Додатковий вихідний день 8 травня буде присвячений місцевим волонтерським проєктам.

Нагадаємо, план коронації короля Карла носить назву "Золота сфера", і в неї включені чимало традиційних обрядів і традицій.

А учасниці Spice Girls натякнули, що зберуться разом уперше за довгі роки, щоби виступити на коронації короля. Карл завжди був фанатом їхньої музики.