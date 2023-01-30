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Стиль життя

Вікторія Бекхем у складі Spice Girls виступить на коронації Карла ІІІ

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Фото: Getty Images | Spice Girls і принц Чарльз у 1997 році

Святкування з приводу коронації триватимуть три дні, і на концертах виступатимуть найвідоміші британські гурти.

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Група Spice Girls може виступити в повному складі на коронації Карла ІІІ. Про це повідомляє The Sun.

Організатори заходів, які супроводжуватимуть коронацію та триватимуть три дні, запросили гурт Spice Girls виступити на святковому концерті.

Spice Girls і ще принц Чарльз кілька разів зустрічалися, у тому числі й у 1997 році на гала-концерті, що проходив у Оперному театрі Манчестера. І разом їздили до Південної Африки, де зустрічалися з Нельсоном Манделою.

А 2006 року дівчата навіть були присутні на офіційному чаюванні в саду Букінгемського палацу.

"Королівські організатори дуже зацікавлені в тому, щоб зібрати головний дівочий гурт Великобританії, і Spice Girls серйозно обмірковують повернення на сцену в легендарному складі заради такої історичної події", — розповів інсайдер.

"Коронація — така ж унікальна вистава, як і Олімпійські ігри. І ми думаємо, що заради цього свята дівчата захочуть возз'єднатися. Мел Бі і Мел Сі — лідерки групи, і вони намагаються втілити це в життя", — повідомив інсайдер.

Мел Бі вже натякала, що легендарний гурт знову виступить разом.

Останній раз гурт Spice Girls виступав у повному складі на церемонії закриття Олімпійських ігор у 2012 році. Гурт заспівав дві пісні — Wannabe та Spice Up Your Life. 2019 року дівчата влаштували концертний тур, але без Вікторії Бекхем, яка не могла приєднатися.

Виступ Spice Girls на Олімпійських іграх

Нагадаємо, група була утворена 1994 року, а розпалася 2001 року, хоч про це офіційно й не оголошувалося. Але на той момент усі учасниці Spice Girls розпочали сольні кар'єри.

Нещодавно дівчата зустрічалися на дні народження Джері Голлівелл, після заміжжя — Джері Горнер. Джинджер-Спайс зібрала всіх своїх подруг із групт, крім Мелані Браун.