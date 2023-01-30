Вікторія Бекхем у складі Spice Girls виступить на коронації Карла ІІІ

Святкування з приводу коронації триватимуть три дні, і на концертах виступатимуть найвідоміші британські гурти.

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Група Spice Girls може виступити в повному складі на коронації Карла ІІІ. Про це повідомляє The Sun.

Організатори заходів, які супроводжуватимуть коронацію та триватимуть три дні, запросили гурт Spice Girls виступити на святковому концерті.

Spice Girls і ще принц Чарльз кілька разів зустрічалися, у тому числі й у 1997 році на гала-концерті, що проходив у Оперному театрі Манчестера. І разом їздили до Південної Африки, де зустрічалися з Нельсоном Манделою.

А 2006 року дівчата навіть були присутні на офіційному чаюванні в саду Букінгемського палацу.

"Королівські організатори дуже зацікавлені в тому, щоб зібрати головний дівочий гурт Великобританії, і Spice Girls серйозно обмірковують повернення на сцену в легендарному складі заради такої історичної події", — розповів інсайдер.

"Коронація — така ж унікальна вистава, як і Олімпійські ігри. І ми думаємо, що заради цього свята дівчата захочуть возз'єднатися. Мел Бі і Мел Сі — лідерки групи, і вони намагаються втілити це в життя", — повідомив інсайдер.

Мел Бі вже натякала, що легендарний гурт знову виступить разом.

Останній раз гурт Spice Girls виступав у повному складі на церемонії закриття Олімпійських ігор у 2012 році. Гурт заспівав дві пісні — Wannabe та Spice Up Your Life. 2019 року дівчата влаштували концертний тур, але без Вікторії Бекхем, яка не могла приєднатися.

[ + – ] Виступ Spice Girls на Олімпійських іграх

Нагадаємо, група була утворена 1994 року, а розпалася 2001 року, хоч про це офіційно й не оголошувалося. Але на той момент усі учасниці Spice Girls розпочали сольні кар'єри.

Нещодавно дівчата зустрічалися на дні народження Джері Голлівелл, після заміжжя — Джері Горнер. Джинджер-Спайс зібрала всіх своїх подруг із групт, крім Мелані Браун.