Адель та Ед Ширан відмовилися виступати на коронації Карла ІІІ
Офіційний вступ на престол старшого сина покійної Єлизавети ІІ відбудеться 6 травня 2023.
Адель та Ед Ширан відмовилися виступати на коронації британського короля Карла ІІІ у травні 2023. Про це пише OK Magazine.
Британський музикант пояснив своє рішення завантаженим графіком виступів на кінець весни, а Адель навіть не назвала конкретної причини відмови.
"Король запропонував низку людей, яких він хотів би бачити на сцені. Адель та Ед були в цьому списку. Він дуже хотів, щоб вони були частиною концерту… [Це] було величезним розчаруванням. Вони [Адель та Ширан] титани індустрії шоубізнесу, типові британці, які відомі у всьому світі", — розповідає організатор коронації.
Попри це, відомо, що на офіційній події у Віндзорському замку 7 травня 2023 виступлять учасниці гурту Spice Girls, Девід Бові та, ймовірно, Гаррі Стайлс.
Сама коронація відбудеться 6 травня, в день народження сина принца Гаррі Арчі. Втім, чи будуть присутніми на коронації менший син Карла ІІІ та його дружина, досі невідомо. Офіційні події триватимуть протягом трьох днів.
Нагадаємо, на коронацію Карла ІІІ його дружина Камілла надягне особливу прикрасу.
Також Фокус писав про ймовірність виступу на коронації Карла ІІІ гурту Spice Girls та Девіда Бові.