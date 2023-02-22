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Адель та Ед Ширан відмовилися виступати на коронації Карла ІІІ

Адель, Адель та ед ширан відмовилися виступати на коронації карла ІІІ, коронація чарльза ІІІ, коронація концерти зірок
Фото: Instagram adele | Адель

Офіційний вступ на престол старшого сина покійної Єлизавети ІІ відбудеться 6 травня 2023.

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Адель та Ед Ширан відмовилися виступати на коронації британського короля Карла ІІІ у травні 2023. Про це пише OK Magazine.

Британський музикант пояснив своє рішення завантаженим графіком виступів на кінець весни, а Адель навіть не назвала конкретної причини відмови.

"Король запропонував низку людей, яких він хотів би бачити на сцені. Адель та Ед були в цьому списку. Він дуже хотів, щоб вони були частиною концерту… [Це] було величезним розчаруванням. Вони [Адель та Ширан] титани індустрії шоубізнесу, типові британці, які відомі у всьому світі", — розповідає організатор коронації.

Ед Ширан Fullscreen
Ед Ширан
Фото: teddysphotos

Попри це, відомо, що на офіційній події у Віндзорському замку 7 травня 2023 виступлять учасниці гурту Spice Girls, Девід Бові та, ймовірно, Гаррі Стайлс.

Сама коронація відбудеться 6 травня, в день народження сина принца Гаррі Арчі. Втім, чи будуть присутніми на коронації менший син Карла ІІІ та його дружина, досі невідомо. Офіційні події триватимуть протягом трьох днів.

Камілла Паркер-Боулз та Карл ІІІ Fullscreen
Камілла Паркер-Боулз та Карл ІІІ
Фото: Getty Images

Нагадаємо, на коронацію Карла ІІІ його дружина Камілла надягне особливу прикрасу.

Також Фокус писав про ймовірність виступу на коронації Карла ІІІ гурту Spice Girls та Девіда Бові.