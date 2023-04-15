Кеті Перрі та Андреа Бочеллі виступлять на концерті на честь коронації короля Карла III

Кеті Перрі, Лайонел Річі та Андреа Бочеллі погодилися виступити на майбутньому коронаційному концерті короля Карла III, попри те, що ціла низка артистів відмовлялися це робити.

Related video

У п'ятницю ВВС оголосила склад учасників заходу, який відбудеться в неділю, 7 травня, — через день після того, як 74-річний Карл і королева-консорт Камілла будуть короновані новими правителями Великобританії після смерті королеви Єлизавети II у вересні 2022 року.

38-річна співачка Кеті Перрі, 73-річний Лайонел Річі та 64-річний Андреа Бочеллі є одними з найяскравіших зірок у списку, до якого також входять британський поп-гурт Take That, а також сер Брін Терфель, Фрейя Райдінгс та Алексіс Френч.

"Концерт відзначить новий розділ в історії країни темами кохання, поваги та оптимізму, прославляючи чотири нації, їх громади та Співдружність", — йдеться у заяві про відзначення коронації.

Кеті Перрі є амбасадором British Asian Trust із 2020 року. Некомерційна організація була заснована Карлом для боротьби з бідністю у Південній Азії.

"Я дуже рада виступити на коронаційному концерті та допомогти пролити світло на Фонд захисту дітей British Asian Trust, робота якого включає ініціативи зі збору коштів на місцях з метою знайти рішення для боротьби з торгівлею дітьми", — сказала вона.

Кеті Петрі та король Карл ||| Фото: Getty Images

"Виступити на сцені з іншими виконавцями на The Coronation Concert — це подія, яка відбувається раз у житті, і це буде честю та святом", — сказав Річі у заяві у п'ятницю.

BBC, яка продюсує та транслює концерт, також повідомила, що оперні зірки Андреа Бочеллі та Брін Терфель виступлять разом у дуеті, а композитор Алексіс Френч виконає класичний соул.

Хоча Річі, Перрі та Бочеллі напевно влаштують чудове шоу, багато музикантів не були зацікавлені в тому, щоб бути частиною програми. Адель, Елтон Джон, Ед Ширін, Роббі Вільямс та Spice Girls входять до числа виконавців, які відхилили запрошення влаштувати шоу для нещодавно коронованого короля.

6 травня відбудеться коронація короля Карла ІІІ. До неї залишилися лічені дні, але хоч ЗМІ щодня пишуть нові подробиці про церемонію, багато залишається невідомим. Фокус зібрав усе, що відомо зараз про коронацію британського монарха.