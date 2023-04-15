Праздник приближается. Все, что мы знаем о коронации короля Карла III

После смерти королевы Елизаветы II 8 сентября королем стал Карл III. С тех пор он освоился в своей новой роли суверена, но осталось еще несколько месяцев, прежде чем мы станем свидетелями его официальной коронации.

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6 мая состоится коронация короля Карла III. До нее остались считанные дни, но хоть СМИ каждый день и пишут новые подробности о церемонии, многое остается неизвестным. Фокус собрал все, что известно на данный момент о коронации британского монарха.

Кто из близких членов королевской семьи примет участие в коронации?

Ожидается, что помимо короля Карла III и королевы-консорта Камиллы на коронации будет присутствовать вся семья принца Уэльского, ведь он наслідник престола. К тому же принц Джордж должен будет выступить в качестве одного из почетных пажей дедушки во время службы. Точные роли принцессы Шарлотты и принца Луи в церемонии еще не объявлены. Между тем, после долгих разговоров, герцог Сассекский подтвердил, что в этот день он будет присутствовать в Вестминстерском аббатстве, ну а герцогиня Сассекская останется дома в Калифорнии с принцем Арчи и принцессой Лилибет. Наверняка будут присутствовать принц Эдвард, граф Уэссекский, и принцесса Анна – брат и сестра Карла. Но опального принца Эндрю, скорей всего не будет.

Где пройдет коронация короля Карла III?

Вестминстерское аббатство было местом британских коронаций в течение последних 900 лет, и Карл III не отклонится от установленных правил.

Как будет выглядеть коронация короля Карла III?

Коронация короля Карла во многих отношениях будет заметно отличаться от коронации его матери. Что характерно, в пресс-релизе, подтверждающем дату коронации, Букингемский дворец отметил, что, хотя церемония "сохраняет аналогичную структуру на протяжении более тысячи лет" и "будет включать в себя те же основные элементы", она также будет признавать "дух нашего времена" и "отражать роль монарха сегодня".

Коронация королевы Елизаветы

План коронации короля Карла носит кодовое название "Операция "Золотая сфера". Она будет короче, чем коронация королевы Елизаветы – та длилась три часа. И будет куда дешевле. Поскольку правительство платит, король, как сообщается, выразил пожелание, чтобы служба была "достойной", так что в ней будет участвовать больше представителей разных религий и общественных групп, чтобы более точно отражать этническое разнообразие нации.

Король и королева прибудут в Вестминстерское аббатство из Букингемского дворца в составе королевской процессии и отправятся с еще большей церемониальной группой, в которой примут участие другие члены королевской семьи. После этого они вместе появятся на балконе Букингемского дворца, чтобы завершить дневные мероприятия.

Дресс-код для коронации

Раньше герцоги, маркизы, графы и бароны, составляющие британскую аристократию, надевали на коронацию мантии из алого бархата с горностаевой отделкой. Точный дизайн мантий восходит к 17 веку, хотя специфическая церемониальная одежда для членов пэрства впервые была представлена как концепция еще в 1400-х годах. Плащи до пола сочетаются с коронами, которые различаются по стилю в зависимости от ранга человека в пэрах. Герцог, например, будет носить корону, украшенную восемью клубничными листьями, а баронет будет носить корону, украшенную шестью серебряными шариками. Узор из пятен на горностаевой оторочке мантии также используется для обозначения старшинства. Король Карл, однако, как сообщается, потребовал, чтобы пэры носили свой "обычный парламентский горностай" — который носят каждый год на государственном открытии парламента — или просто стандартную деловую одежду.

Будет ли королева-консорт Камилла коронована вместе с королем Карлом III?

Да, после заявления королевы Елизаветы II в 2022 году о том, что она "искренне желает", чтобы бывшая герцогиня Корнуольская приняла титул королевы-консорта, когда Карл взойдет на престол, она будет коронована вместе с монархом. Она станет первой супругой, коронованной после королевы-матери в 1937 году, и на ее голову будет возложена инкрустированная бриллиантами корона королевы Марии.

Король Карл и королева-консорт Камилла Фото: Getty

Как мужчина принц Филипп не имел права на подобную честь. Первоначально предполагалось, что она будет носить платиновую корону королевы-матери, украшенную 2800 бриллиантами, включая спорный 105-каратный Кох-и-Нур, но Букингемский дворец позже подтвердил, что этой короны на коронации не будет.

Кого приглашают на коронацию короля Карла III?

Приглашения уже разосланы 2000 гостям. Среди них будут члены королевской семьи, представители палат парламента и церкви, видные политики из стран Содружества и всего мира. Количество приглашенных на самом деле относительно невелико, учитывая, что на коронации королевы присутствовало более 8000 человек. Эндрю Джеймисон — геральдический художник и иллюстратор рукописей, в чьих работах много отсылок к легенде о короле Артуре, — разработал дизайн приглашений. Приглашения украшает орнамент с цветами шиповника, колокольчиками, дикой земляники, а также божьими коровками и бабочками.

Приглашение на коронацию короля Карла Фото: The Royal Family

Все цветы сгруппированы по три, чтобы обозначить тот факт, что Карл становится третьим монархом своего имени. А внизу находится изображение Зеленого человека, персонажа из британского фольклора, который олицетворяет возрождение. На его голове надет венок из плюща, дуба и боярышника.

Кто выступает на коронации короля Карла III?

Король лично заказал 12 новых произведений, в том числе коронационный гимн Эндрю Ллойда Уэббера и коронационный марш Патрика Дойла. Эндрю Нетсинга — органист и мастер хористов Вестминстерского аббатства — будет руководить хором на протяжении всей церемонии, а Антонио Паппано из Королевского оперного театра дирижирует коронационным оркестром. Будет выступать Хор Вознесения, состоящий из исполнителей госпела, а ансамбль византийских песнопений исполнит греческую православную музыку в честь покойного принца Филиппа. Тем временем в преддверии церемонии королевские поклонники могут развлечься, послушав специальный плейлист для коронации, составленный Департаментом цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта, в котором участвуют все, от Кейт Буш до Гарри Стайлза.

Будет ли религиозный элемент коронации короля Карла III?

Коронация по своей сути является религиозной службой, во время которой суверен "помазывается, благословляется и посвящается" архиепископом Кентерберийским от имени англиканской церкви, главой которой является монарх.

Флакон для елея и специальная ложечка Фото: Скриншот

Масло для помазания, используемое во время церемонии, получено из оливок, собранных на Елеонской горе за пределами Вифлеема, и ароматизировано кунжутом, розой, жасмином, корицей, нероли и янтарем в соответствии с формулой, используемой на протяжении веков. Патриарх Иерусалима Феофил III и англиканский архиепископ в Иерусалиме Хосам Наум освятили масло для коронации короля Карла III в начале 2023 года.

Будет ли коронация короля Карла III транслироваться в прямом эфире?

Конечно будет. Коронация королевы Елизаветы II была первой, показанной по телевидению, и привлекла около 27 миллионов зрителей в Великобритании — число, которое можно легко превзойти этой весной. Ожидается, что в США кабельные телеканалы, которые транслировали похороны королевы в прямом эфире, в том числе NBC, CNN, ABC и Fox News, будут транслировать коронацию, хотя точные подробности остаются неподтвержденными.

Будут ли другие мероприятия в честь коронации?

Да, ожидается, что торжества продолжатся в дни после коронации. 21 января Букингемский дворец объявил, что 7 мая в Виндзорском замке состоится коронационный концерт, на котором соберутся как современные артисты, так и мировые музыкальные иконы, чтобы отметить это событие. К ним присоединятся оркестр, танцевальные коллективы, ведущие актеры и коронационный хор, состоящий из певцов-любителей со всей страны, к которым присоединится виртуальный хор, состоящий из вокалистов из в Содружестве. Также был заказан документальный фильм о коронационном хоре, который покажет, как была сформирована группа, и погрузится в жизнь ее участников. Достопримечательности будут освещены проекциями, лазерами и дисплеями дронов. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на BBC One, но также будут доступны тысячи бесплатных билетов, которые можно выиграть посредством публичного голосования.

Также состоится большой обед в честь коронации, который, как и Большой юбилейный обед в 2022 году, побудит соседей объединиться для веселых уличных вечеринок 7 мая.

Что такое коронационная эмблема?

Организованные мероприятия будут опубликованы под новым официальным логотипом коронации. 10 февраля Букингемский дворец представил дизайн, созданный бывшим главным дизайнером Apple сэром Джони Айвом и его творческим коллективом LoveFrom. "Эмблема отдает дань любви короля к миру природы, объединяя флору четырех народов Соединенного Королевства.

Коронационная эмблема Фото: The Royal Family

На ней есть роза Англии, чертополох Шотландии, нарцисс Уэльса и трилистник Северной Ирландии", — говорится в сопроводительном пресс-релизе. Вместе цветы создают форму Короны Святого Эдуарда, которой Его Величество Король будет коронован во время службы коронации в Вестминстерском аббатстве. Эмблема была разработана с использованием красного, белого и синего флага Содружества.

Будет ли выходной в связи с коронацией короля Карла III?

Да, в связи с коронацией короля Карла III будет дополнительный выходной день, как это было в случае коронации королевы Елизаветы II. Несмотря на то, что предстоящая коронация состоится в субботу, правительство подтвердило, что следующий понедельник, 8 мая, будет выходным днем.

Напомним, ранее Фокус писал о сокровищах, которые будут вывезены из Тауэра и использоваться во время коронации. Среди них три уникальных меча, старинная ложечка для елея и несколько корон.