Роскошная корона, скипетр и ложечка. Все сокровища, которые появятся на коронации Карла III

6 мая зрители увидят самое грандиозное зрелище за 70 лет. И на церемонии будут представлены самые ценные королевские сокровища.

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До коронации короля Карла осталось 24 дня, так что приготовления идут полным ходом. А тем временем, журналисты посетили так называемый Дом драгоценностей в Тауэре, где хранятся коронационные регалии. Те самые, которые будут использоваться во время коронации. Какие именно, подробно рассказало издание Daily Mail.

Это самая впечатляющая коллекция королевских регалий в мире, история которой тесно связана с историей монархии.

И что делает Crown Jewels такими уникальными, так это то, что они все еще являются "рабочей" коллекцией. То есть, несмотря на свою историческую ценность, они извлекаются их хранилища при каждой коронации.

Большая часть коллекции будет вывезена из своего хранилища в лондонском Тауэре и использована для коронации короля Карла III и королевы Камиллы.

Корона Святого Эдуарда

Названная в честь Эдуарда Исповедника, корона была создана для Карла II в 1661 году, и используется только в момент коронации. Корона весит более двух килограмм и украшена крестом — символом христианской веры. Предполагается, что для нее использовали золото из венца святого Эдуарда Исповедника, английского монарха, который правил в XI веке.

Корона святого Эдуарда Фото: Royal Collection Trust

Также золотую корону украшают 444 драгоценных камня, включая рубины, аметисты и сапфиры, а также бархатная шапочка с горностаевой оторочкой.

Императорская Государственная Корона

Эту корону снимут с головы Карла III и сменят на Императорскую Государственную корону. Именно ее монарх надевает каждый год на открытие парламента. Корона была изготовлена в 1937 году и является копией короны королевы Виктории.

Она инкрустирована 2868 бриллиантами в красивой серебряной оправе, а также украшена Куллинаном II — вторым по величине камнем из набора Куллинан весом 317,4 карата. Также ее украшает рубин Черного принца, который является частью коллекции с 14 века.

Императорская Государственная Корона

Говорят, что Генрих V носил этот камень в своем шлеме в битве при Азенкуре с плюмажем из перьев наверху.

Также в корону вставлен сапфир короля Эдуарда, который, как говорят, был извлечен из его кольца, когда короля перезахоронили в аббатстве в 13 веке.

Три меча

Три позолоченных серебряных меча будут пронесены пэрами перед Карлом и Камиллой, каждый из которых представляет собой аспект власти и обязанностей короля.

Они носят названия: "Меч милосердия", "Меч духовного правосудия" и "Меч мирского правосудия". Они стали частью церемонии коронации начиная с Карла I, в 1626 году.

Самый главный из них — затупленный меч милосердия, меч Святого Эдуарда, который еще называют "Куртана", то есть "укороченный". Кончик меча символически "отломан", что символизирует милосердие монарха. Меч духовного правосудия с узким клинком и заточен, но не заострен. Самый же острый и самый узкий — меч мирского правосудия. Рукояти всех трех мечей покрыты золотом, клинки выкованы из стали с добавлением меди. Создали их, скорей всего еще в XI веке, но позднее неоднократно переделывались.

Во время коронации сначала несут меч милосердия, справа и слева — мечи правосудия, после этого — государственный меч, а уже далее следуют скипетр, корона и держава.

Государственный меч

Король Карл II заказал для себя два государственных меча, один в 1660 году и один в 1678 году.

Первый исчез, а второй был найден в лондонском Тауэре и с тех пор использовался в процессиях.

Он украшен львом и единорогом, а его ножны обтянуты бархатом.

Ампула с елеем

Одна из самых старых королевских реликвий для помазания. Ее создал в 1661 году королевский ювелир Роберт Винер. Согласно легенде, он был навеян сном, в котором Томасу Бекету явилась Дева Мария и подарила ему сосуд дл коронации в форме орла и флакон с елеем.

Ампула с елеем и ложечка Фото: Скриншот

На самом деле, дизайн реликвии скорей всего вдохновлен на носовой скульптуре средневекового французского корабля, которая также имела форму орла. В клюве птицы есть небольшое отверстие, которое используется для наливания елея в ложку для коронации.

Коронационная ложка

Ложка для коронации — старейший предмет коллекции, датируемый XII веком.

Как единственное сокровище короны, сохранившееся в средневековье, о ней мало что известно. Ложечка была внесена в список регалий в 1349 году, но была создана гораздо раньше.

Освященное масло наливают в чашу ложки, которая разделена на две половины. Затем архиепископ Кентерберийский окунет в елей пальцы.

Булава

Как и большинство драгоценностей короны, булава, которую несут перед королем и королевой-консортом, была создана в 17 веке. Булавы, изначально являвшиеся оружием раннего средневековья, уже более 1000 лет являются символом королевской власти.

Эта сделана из позолоченного серебра и является одним из нескольких, сохранившихся с 17 века и хранившихся в Тауэре.

Оригинальные средневековые регалии традиционно хранились в Вестминстерском аббатстве и были реликвиями, связанными с Эдуардом Исповедником. Но в 1649 году, во время Гражданской войны в Англии, они были уничтожены парламентариями вскоре после казни короля Карла I.

Затем вся коллекция была воссоздана Карлом II в 1660 году.

Шпоры

Шпоры преподносятся монарху как символ рыцарских ценностей. Эта традиция берет начало еще с 12 века, когда был коронован Ричард Львиное Сердце.

Пара, которая будет использоваться в 2023 году, была изготовлена для короля Карла II в 1661 году, но по более раннему дизайну.

Браслеты

Получив свое название "армиллс" от латинского armuli — "руки", они известны как Браслеты Искренности и Мудрости.

Скипетры, шпоры, держава и браслеты, которые будут использоваться на коронации Фото: Royal Collection Trust

Оригиналы были украшены жемчугом и рубинами и весили около 7 унций, но Карл II заказал замену с эмблемами 52 королевств, над которыми тогда властвовали английские короли.

Надетые архиепископом Кентерберийским во время благословения, они символизируют связь монарха со своим народом.

Меч подношения

Этот украшенный драгоценностями меч несут в процессии и преподносят монарху как символ рыцарских добродетелей.

Нынешний Меч подношения был изготовлен для короля Георга IV в 1821 году, и он заплатил за него 6000 фунтов стерлингов из собственного кошелька.

Его коронация была одной из самых роскошных и дорогих в истории. Ножны украшены тысячами драгоценных камней и 2000 бриллиантов, образующих повторяющиеся узоры из роз, чертополоха и трилистников. А рукоять украшена дубовыми листьями, изумрудными желудями и двумя львиными головами с рубинами вместо глаз.

В средние века монарх жертвовал свой меч аббатству в знак рыцарства.

По мере того как оружие становилось все более декоративным и ценным, монарх начал символически выкупать его обратно по цене 100 шиллингов. Ожидается, что это произойдет и в мае.

Держава

Полая сфера, представляющая земной шар, разделена на три сегмента — два вверху и один внизу — изображая три континента, известные в средневековье.

Изготовленная для коронации в 1661 году, держава весит 9 килограмм. Она украшена 365 бриллиантами, 18 рубинами, девятью изумрудами и девятью сапфирами.

Королева Елизавета II в день коронации Фото: Royal Collection Trust

Однако самым выдающимся и драгоценным камнем является большой аметист.

Шар символизирует мирские и христианские силы суверена и традиционно помещается в правую руку монарха.

Кольцо

Символ веры и достоинства, кольцо символизирует связь монарха со своим народом и Церковью.

Кольцо, которое будет использоваться на коронации короля Карла в мае, было заказано Вильгельмом IV в 1831 году. Оно украшено потрясающим сапфиром и рубинами в форме Георгиевского креста, окруженным 14 бриллиантами. Это копия кольца, сделанного для Карла II.

Оно будет надето на безымянный палец правой руки короля архиепископом Кентерберийским, и его размер был изменен, чтобы соответствовать Карлу III.

Скипетр с крестом

Он символизирует светскую власть и будет помещен в правую руку короля во время службы.

Он украшен бриллиантом Куллинан I наверху. И является самым дорогим предметом в коллекции королевских сокровищ.

Куллинан, также известный как "Звезда Африки" — самый большой бесцветный бриллиант в мире. Он был помещен в скипетр в 1910 году и впервые появился на коронации короля Георга V и королевы Марии. Бриллиант настолько велик, что королевскому ювелиру Garrard пришлось укрепить скипетр, чтобы выдержать его вес.

Регалии королевы-консорта

Королева Камилла пройдет собственную коронацию, хотя и не такую пышную, как ее супруг.

Она решила использовать корону королевы Марии, сделанную для супруги короля Георга V, что является первым случаем, когда супруга монарха использует уже существующую корону, а не делает ее по своему вкусу.

Корона королевы Марии Фото: Royal Collection Trust

Она инкрустирована 2200 бриллиантами и украшена двумя бриллиантами – грушевидным Куллинаном III, весом 94,4 карата, и Куллинаном IV, камнем квадратной огранки весом 63,6 карата.

Королеве также будут вручены два скипетра, оба изготовленные для супруги Якова II Марии Моденской в 1685 году.

Один скипетр украшает крест и листья ириса, второй – голубь из слоновой кости.

Камилле также подарят кольцо с рубином, сделанное для королевы Аделаиды, жены короля Вильгельма IV.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как пройдет коронация короля Карла. Даже по сокращенному сценарию это будет длинная и торжественная церемония.