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Розкішна корона, скіпетр та ложечка. Усі скарби, що з'являться на коронації Карла III

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Фото: Getty Images | Коронація короля Карла, незважаючи на новий сценарій, буде розкішною

6 травня глядачі побачать найграндіозніше видовище за 70 років. І на церемонії будуть представлені найцінніші королівські скарби.

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До коронації короля Карла залишилося 24 дні, тому приготування йдуть повним ходом. А тим часом журналісти відвідали так званий Будинок коштовностей у Тауері, де зберігаються коронаційні регалії. Ті самі, які використовуватимуться під час коронації. Які саме докладно розповіло видання Daily Mail.

Це найбільша колекція королівських регалій у світі, історія якої тісно пов'язана з історією монархії.

І що робить Crown Jewels такими унікальними, то це те, що вони все ще є "робочою" колекцією. Тобто, попри свою історичну цінність, вони "виходять" з їх сховища при кожній коронації.

Більшість колекції буде вивезено зі свого сховища в лондонському Тауері та використано для коронації короля Карла III та королеви Камілли.

Корона Святого Едуарда

Названа на честь Едуарда Сповідника, корона була створена для Карла II в 1661, і використовується тільки в момент коронації. Корона важить понад два кілограми та прикрашена хрестом — символом християнської віри. Передбачається, що для неї використовували золото з вінця святого Едуарда Сповідника, англійського монарха, який правив у XI столітті.

Корона святого Едуарда, коронація Fullscreen
Корона святого Едуарда
Фото: Royal Collection Trust

Також золоту корону прикрашають 444 дорогоцінні камені, включаючи рубіни, аметисти та сапфіри, а також оксамитова шапочка з горностаєвою облямівкою.

Імператорська державна корона

Цю корону знімуть із голови Карла III та змінять на Імператорську Державну корону. Саме її монарх одягає щороку відкриття парламенту. Корона була виготовлена у 1937 році і є копією корони королеви Вікторії.

Вона інкрустована 2868 діамантами в красивій срібній оправі, а також прикрашена Куллінаном II — другим за величиною каменем з набору Куллінан вагою 317,4 карата. Також її прикрашає рубін Чорного принца, який є частиною колекції із 14 століття.

Імператорська державна корона

Кажуть, що Генріх V носив цей камінь у своєму шоломі у битві при Азенкурі з плюмажем із пір'я нагорі.

Також у корону вставлено сапфір короля Едуарда, якого, як кажуть, витягли з його кільця, коли короля перепоховали в абатстві в 13 столітті.

Три мечі

Три позолочені срібні мечі будуть пронесені перами перед Карлом і Каміллою, кожен з яких є аспектом влади та обов'язків короля.

Вони мають назви: "Меч милосердя", "Меч духовного правосуддя" та "Меч мирського правосуддя". Вони стали частиною церемонії коронації, починаючи з Карла I, в 1626 році.

Найголовніший із них — затуплений меч милосердя, меч Святого Едуарда, який ще називають "Куртана", тобто "укорочений". Кінчик меча символічно відламаний, що символізує милосердя монарха. Меч духовного правосуддя з вузьким лезом і заточений, але не загострений. Найгостріший і найвужчий — меч мирського правосуддя. Руків'я всіх трьох мечів покриті золотом, клинки викувані зі сталі з додаванням міді. Створили їх, швидше за все, ще в XI столітті, але пізніше неодноразово перероблялися.

Під час коронації спочатку несуть меч милосердя, праворуч і ліворуч — мечі правосуддя, після цього — державний меч, а далі йдуть скіпетр, корона і держава.

Державний меч

Король Карл II замовив собі два державних мечі, один у 1660 році і один у 1678 році.

Перший зник, а другий був знайдений у лондонському Тауері і відтоді використовувався у процесіях.

Він прикрашений левом і єдинорогом, а його піхви обтягнуті оксамитом.

Ампула з оливи

Одна з найстаріших королівських реліквій для помазання. Її створив у 1661 році королівський ювелір Роберт Вінер. Згідно з легендою, він був навіяний сном, в якому Томасу Бекету з'явилася Діва Марія і подарувала йому посудину для коронації у формі орла і флакон з єлеєм.

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Ампула з єлеєм та ложечка
Фото: Скриншот

Насправді дизайн реліквії, швидше за все, натхненний носовою скульптурою середньовічного французького корабля, яка також мала форму орла. У дзьобі птаха є невеликий отвір, який використовується для наливання оливи в ложку для коронації.

Коронаційна ложка

Ложка для коронації – найстаріший предмет колекції, що датується XII століттям.

Як єдиний скарб корони, що зберігся в середньовіччі, про неї мало відомо. Ложечка була внесена до списку регалій у 1349 році, але була створена набагато раніше.

Освячену олію наливають у чашу ложки, яка поділена на дві половини. Потім архієпископ Кентерберійський занурить у неї пальці.

Булава

Як і більшість коштовностей корони, булава, яку несуть перед королем та королевою-консортом, була створена у 17 столітті. Булави, які спочатку були зброєю раннього середньовіччя, вже понад 1000 років є символом королівської влади.

Ця зроблена з позолоченого срібла і є однією із декількох, що збереглися з 17 століття і зберігалися в Тауері.

Оригінальні середньовічні регалії традиційно зберігалися у Вестмінстерському абатстві та були реліквіями, пов'язаними з Едуардом Сповідником. Але в 1649 році, під час Громадянської війни в Англії, вони були знищені парламентарями незабаром після страти короля Карла I.

Потім вся колекція була відтворена Карлом II у 1660 році.

Шпори

Шпори подаються монарху як символ лицарських цінностей. Ця традиція бере початок ще з 12 століття, коли був коронований Річард Левине Серце.

Пара, яка буде використовуватися у 2023 році, була виготовлена для короля Карла II у 1661 році, але за більш раннім дизайном.

Браслети

Отримавши свою назву "Арміллс" від латинського armuli — "руки", вони відомі як Браслети Щирості та Мудрості.

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Скіпетри, шпори, держава та браслети, які будуть використовуватися на коронації
Фото: Royal Collection Trust

Оригінали були прикрашені перлами та рубінами та важили близько 7 унцій, але Карл II замовив заміну з емблемами 52 королівств, над якими тоді панували англійські королі.

Одягнені архієпископом Кентерберійським під час благословення, вони символізують зв'язок монарха зі своїм народом.

Меч підношення

Цей прикрашений коштовностями меч несуть у процесії та подають монарху як символ лицарських чеснот.

Нинішній Меч підношення був виготовлений для короля Георга IV у 1821 році, і він заплатив за нього 6000 фунтів стерлінгів із власного гаманця.

Його коронація була однією з найрозкішніших і найдорожчих в історії. Піхви прикрашені тисячами дорогоцінних каменів і 2000 діамантів, що утворюють візерунки з троянд, будяків і трилисників. А руків'я прикрашене дубовим листям, смарагдовими жолудями та двома левовими головами з рубінами замість очей.

У середні віки монарх жертвував свій меч абатству на знак лицарства.

У міру того як зброя ставала дедалі декоративнішою і ціннішою, монарх почав символічно викуповувати її назад за ціною 100 шилінгів. Очікується, що це станеться й у травні.

Держава

Порожня сфера, що представляє земну кулю, розділена на три сегменти — два вгорі та один внизу — зображуючи три континенти, відомі в середньовіччі.

Виготовлена для коронації 1661 року, держава важить 9 кілограмів. Вона прикрашена 365 діамантами, 18 рубінами, дев'ятьма смарагдами та дев'ятьма сапфірами.

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Королева Єлизавета II у день коронації
Фото: Royal Collection Trust

Однак найвидатнішим і найдорожчим каменем є великий аметист.

Куля символізує мирські та християнські сили суверена і традиційно поміщається у праву руку монарха.

Обручка

Символ віри та гідності, обручка символізує зв'язок монарха зі своїм народом і Церквою.

Обручка, яка використовуватиметься на коронації короля Карла у травні, була замовлена Вільгельмом IV у 1831 році. Вона прикрашена приголомшливим сапфіром та рубінами у формі Георгіївського хреста, оточеними 14 діамантами. Це копія обручки, зробленої для Карла II.

Вона буде одягнена на безіменний палець правої руки короля архієпископом Кентерберійським, і її розмір змінено, щоб відповідати Карлу III.

Скіпетр із хрестом

Він символізує світську владу і буде вкладений в праву руку короля під час служби.

Він прикрашений діамантом Куллінан I нагорі. І є найдорожчим предметом у колекції королівських скарбів.

Куллінан, також відомий як "Зірка Африки" — найбільший безбарвний діамант у світі. Він був поміщений у скіпетр у 1910 році та вперше з'явився на коронації короля Георга V та королеви Марії. Діамант настільки великий, що королівському ювеліру Garrard довелося зміцнити скіпетр, щоб витримати той витримав його вагу.

Регалії королеви-консорту

Королева Камілла пройде власну коронацію, хоч і не таку пишну, як її чоловік.

Вона вирішила використати корону королеви Марії, зроблену для дружини короля Георга V, що є першим випадком, коли дружина монарха використовує вже існуючу корону, а не робить її на свій смак.

Корона королеви Марії, коронація Fullscreen
Корона королеви Марії
Фото: Royal Collection Trust

Вона інкрустована 2200 діамантами та прикрашена двома діамантами – грушоподібним Кулінаном III, вагою 94,4 карати, та Кулінаном IV, каменем квадратного огранювання вагою 63,6 карата.

Королеві також буде вручено два скіпетри, обидва виготовлені для дружини Якова II Марії Моденської в 1685 році.

Один скіпетр прикрашає хрест і листя ірису, другий – голуб із слонової кістки.

Каміллі також подарують обручку з рубіном, зроблену для королеви Аделаїди, дружини короля Вільгельма IV.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, як пройде коронація короля Карла. Навіть за скороченим сценарієм це буде довга та урочиста церемонія.