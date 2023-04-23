Лайонел Ричи выдал замуж свою младшую дочь Софию: первые фото невесты

Роскошная свадьба состоялась на юге Франции. Невеста сменила три платья от Chanel, каждое из которых является произведением искусства.

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24-летняя младшая дочь легендарного американского певца Лайонела Ричи, София, вышла замуж за своего 30-летнего возлюбленного, музыкального продюсера Эллиота Грейнджа. Свадьба состоялась в роскошном отеле Hotel du Cap-Eden-Roc на Французской Ривьере в субботу, 22 мая. А на следующий день в Сети появились первые кадры с невестой в роскошных нарядах от Chanel, которых во время торжества девушка сменила целых три, пишет Vogue.

К алтарю девушку, как водится, вел ее отец. 73-летний музыкант выглядел счастливым и в то же время серьезным, держа за руку Софию, лицо которой покрывала невероятной красоты фата. На ней было расшитое бисером платье цвета слоновой кости с высоким вырезом на шее и изящными зубчатыми краями из коллекции Chanel осень 2023.

Жених надел черный смокинг и галстук-бабочку. Он наблюдал за проходом невесты в компании своего тца Люциана Грейнджа и мачехи Кэролайн.

В список гостей также вошли старшая сводная сестра невесты Николь Ричи, ее муж Джоэл Мэдден и невестка Кэмерон Диаз, которая замужем за его братом-близнецом Бенджи Мэдденом. Причем актриса появилась на мероприятии со своей трелетней дочерью, которую публика видит крайне редко. Также на церемонии присутствовала Пэрис Хилтон.

Модель и дизайнер София Ричи обручилась с Эллиотом Грейнджем, основателем 10K Projects, в апреле 2022 года. Он сделал девушке предложение после года отношений.

Связи между семьями Ричи и Грейндж очень глубоки. Лайонел часто сотрудничал с отцом Грейнджа, председателем и генеральным директором Universal Music Group Люцианом Грейнджем, и пара знала друг друга как друзья в течение многих лет, прежде чем начала встречаться, поэтому Кэролайн Грейндж даже сопровождала свою невестку на последнюю примерку свадебных нарядов в Париже вместе с близкой подругой Софии Али Меллер.

У Лайонела Ричи – трое детей. Старшая Николь была усыновлена певцом и его первой женой Брендой Харви. Пара, которая прожила в браке 18 лет, вяла ребенка на 10-ый год совместной жизни.

В 1993 году Ричи развелся с Харви и женился на своей любовнице Диане Александер, родившей ему сына Майлза и дочь Софию.

И сын, и дочери артиста стали успешными людьми в музыкальной и модельной сферах.

София, как и ее отец, выросла с пристрастием к музыке. Она научилась петь в пять лет, а играть на фортепьяно стала в семь. Учителем по вокалу у нее был Тим Картер, учивший Бейонсе. Она также работала в студии мужа своей сестры, вокалиста Good Charlotte Джоэла Мэдсена. Творческую карьеру в определенный момент София решила не продолжать, боясь, что ее обвинят в покровительстве со стороны отца.

Лайонел Ричи с детьми

В 14 лет она начала модельную карьеру, появившись в Teen Vogue. В 15 девушка заключила свой первый модный контракт с Лос-Анджелесской брендом купальников Mary Grace Swim. В следующем году Ричи подписала контракт с лондонским модельным агентством Select Model Management. На ее счету сотрудничество с такими брендами как DL1961, Michael Kors, Tommy Hilfige, Dolce & Gabbana, Adidas и конечно же Chanel.

Ранее Фокус писал, что Лайонел Ричи выступит на коронации Карла III.