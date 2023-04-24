Одержим Эминемом. Что известно о муже Софии Ричи

22 апреля 2023 года дочь Лайонела Ричи и Эллиот Грейндж узаконили свои отношения.

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24-летняя американская модель и младшая дочь Лайонела Ричи София вышла замуж за Эллиота Грейнджа на звездной церемонии во Франции 22 апреля 2023. Рассказываем, что известно об избраннике наследницы известного музыканта.

Младшая дочь Лайонела Ричи и дизайнера Дианы Александр сказала "Да" в отеле Du Cap-Eden-Roc в Антибе перед близкими родственниками и друзьями, включая сестру Николь Ричи, Пэрис Хилтон и Кэмерон Диаз.

С тех пор как Грейндж и София начали встречаться в 2021 году, они оставались относительно частными, но информировали поклонников о важных событиях своей жизни, включая помолвку в апреле 2022.

Итак, что известно о муже Софии Ричи?

София Ричи и Эллиот Грейндж

Грейндж – топ-менеджер, выросший в Великобритании. Будучи сыном генерального директора Universal Music Group Лючиана Грейнджа, он воспитывался как инсайдер в музыкальной индустрии.

В 2009 году Эллиот переехал в Соединенные Штаты и учился в Северо-восточном университете в Бостоне, где получил степень бакалавра искусств и наук.

После окончания учебы он переехал в Лос-Анджелес, чтобы быть рядом с семьей и оставить след в музыкальной индустрии без помощи звездного отца.

София Ричи и Эллиот Грейндж

Эллиот открыл собственный звукозаписывающий лейбл

Возлюбленный Софии Ричи основал звукозаписывающий лейбл 10K Projects в 2017 году, подписав контракт с рэперами Trippie Redd и 6ix9ine.

По данным Forbes, у лейбла было 18 золотых и восемь платиновых и мультиплатиновых синглов, которые собрали более 22 миллиардов трансляций.

Эллиот одержим Эминемом

В 2019 году в интервью "Variety" он признался, что был "одержим" Эминемом и считал рэпера "самым крутым в мире".

"Если вы посмотрите на потоковые данные и аналитику за последние шесть лет, вы увидите, что все младшие 28 лет во всем мире выросли на хип-хопе", — сказал он. "Это стиль жизни, культура, как когда-то рок для другого поколения".

Как Эллиот познакомился с Софией?

Эллиот и София были друзьями задолго до того, как стали встречаться в 2021 году.

Ранее Entertainment Tonight сообщало, что музыкальный гуру и модель были "друзьями годами" и он близок с братом Софии Майлзом.

София Ричи и Эллиот Грейндж

В апреле 2022 года Эллиот сделал Софии предложение

Он задал этот вопрос возлюбленной в отеле Four Seasons Hualalai после года романтических отношений. Для особого момента пара была окружена белыми цветами и свечами.

Свадьба Софии Ричи

София поделилась снимками из помолвки в социальных сетях, написав: "Навсегда – это недостаточно долго @elliot".

Напомним, София Ричи вышла замуж за своего бойфренда Эллиота во Франции.