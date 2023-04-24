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Стиль жизни

София Ричи повторила образ Клаудии Шифер 1993 года на собственной свадьбе

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Фото: Vogue/Emilie White | София Ричи на своей свадьбе

Дочь известного певца сменила на торжестве три платья, и одно из них было в стиле ретро.

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24-летняя американская модель София Ричи, дочь известного певца Лайонела Ричи, вышла замуж 22 апреля. Ее избранник – 30-летний британский музыкальный продюсер Эллиот Грейндж. Пара устроила свадьбу в роскошном отеле Hotel du Cap-Eden-Roc на Французской Ривьере. И София сменила три роскошных наряда от Chanel. Одно из платьев было особенным – в ретро-стиле. Об этом пишет The Daily Mail.

Софию отвел к алтарю ее знаменитый отец, легендарный певец 73-летний Лайонел Ричи. На свадьбе также присутствовали Пэрис Хилтон, Камерон Диас, старшая сестра Софии Николь Ричи и многие другие. Николь Ричи с 2010 года замужем за Джоэлом Мэдденом, вокалистом группы Good Charlotte. А брат-близнец Джоэла – Бенджи Мэдден женат на Кэмерон Диаз.

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София Ричи и Николь Ричи
Фото: Instagram nicolerichie

Отель, выбранный для свадьбы, очень популярен среди селебрити. Он расположен на мысе Антиб и может похвастаться элегантными номерами с видом на внутренний двор и изысканным декором во французском загородном стиле. Построенный в 1869 году как частный особняк, он открылся как отель в 1889 году.

София и Эллиот обручились в апреле прошлого года. Эллиот — сын Люциана Грейнджа, председателя и главного исполнительного директора Universal Music Group. Он работает генеральным директором инди-лейбла 10K Projects

Роскошная свадьбы требовала не менее чудесных нарядов. И их у Софии было три и все они были от Chanel. К алтарю она шла в кружевном платье с открытой спиной. Его украшала вышивка с сердечками, символизирующими любовь пары, их инициалы "S&E" и зашитую голубую деталь в подоле, согласно свадебной традиции.

София Ричи

София работала с креативным директором Chanel Вирджинией Виар, чтобы воплотить в жизнь свое видение свадебного платья, и хотя она призналась, что раньше ей хотелось "платье принцессы", когда она стала старше, она поняла, что хочет что-то "немного более простое".

Второе платье было закрытым, с бисерной бахромой. А для танцев София переоделась в очаровательное мини-платье с двойной юбкой и цветком камелии на груди.

Платье в стиле 1970-х – точная копия платья с показа в 1993 году. Тогда его на подиуме демонстрировала Клаудиа Шиффер.

София Ричи в платье-копии 1993 года

Для Софии Ричи его пошили из твида с блестящей нитью.

Напомним, София Ричи – младшая дочь Лайонела Ричи. Его старшая дочь – Николь Ричи, ее Лайонел и его супруга Бренда Харви-Ричи удочерили, когда ее биологические родители не смогли о ней позаботиться. Также у Софии и Николь есть брат Майлз.

Ранее Фокус писал о муже Софии Ричи. Молодой человек любит музыку Эминема и дружит с Майлзом Ричи.