52-річна Клаудія Шиффер досі влазить у свої 30-річні джинси Chanel

Акторка та модель носила джинси на подіумі Chanel і з того часу багато разів одягала їх. Джинсова тканина вицвіла, але фасон ніколи не виходив із моди.

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Легендарна супермодель розповіла про деякі зі своїх заповітних моментів, пов'язаних із покійним модельєром Карлом Лагерфельдом, якого вшановують на майбутньому Met Gala 2023 року. Про це вона написала у статті для The Guardian.

52-річна Шиффер згадала одну дуже особливу пару джинсів, які вона носила на подіумі Chanel у 1993 році, які були на той час відкриттям і досі підходять зірці.

"Хоча сьогодні джинсова тканина є звичайним явищем у моді високого класу, тоді вона була такою новою і свіжою. Карл Лагерфельд перетворив те, що було основним предметом одягу — на розкішний одяг, використовуючи гарну тканину, плетіння і фірмові переплетені гудзики "CC", — написала Шиффер.

Вона додала: "Я надягала ці джинси багато разів — вони ніколи не виходять з моди і витримали випробування часом завдяки класичному крою (висока талія, прямі штанини), а також інтенсивному відтінку французького синього".

У той час, як штани "злегка вицвіли" з часом, Клаудія каже, що вони "не вимагали ніякого ремонту" за майже 30 років відтоді, як вона вперше носила їх на подіумі.

"Вони є частиною мого життя так само, як будь-яка дорогоцінна прикраса або улюблений витвір мистецтва. І, якщо чесно, мені подобається, що вони мені ще підходять!", — зазначила вона.

Нагадаємо, Клаудія Шиффер показала розкішну фігуру в бікіні.

Також Фокус писав, що Клаудія Шиффер продемонструвала ніжну сукню на весну 2023 року.