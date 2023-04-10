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Стиль життя

Клаудія Шиффер продемонструвала ніжну сукню на весну 2023 (фото)

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Фото: Getty Images | Клаудія Шиффер

Зірка подіумів відправилася на вечерю в Санта-Моніці.

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52-річна німецька супермодель Клаудія Шиффер продемонструвала ніжну сукню на весну 2023. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів вийшла у світ у пастельно-жовтій богемній максі-сукні в поєднанні з інкрустованими стразами та коричневими босоніжками на вечері в Giorgio Baldi у Санта-Моніці.

Світле волосся Клаудії Шиффер залишилося розпущеним. Що стосується макіяжу, то вона відмовилася від будь-якого гламуру, щоб продемонструвати свою природну красу та сяючу шкіру.

Щоб побувати на екстравагантній вечері з родиною та друзями, вона одягла пастельно-жовту максі-сукню зі світловідбиваючими нитками.

Наряд мав пояс того ж кольору на талії та багатоярусну спідницю, щоб підкреслити її фігуру.

У поєднанні з привабливою сукнею вона одягла коричневі босоніжки, прикрашені шпильками на ремінцях.

Клаудія Шиффер

Щоб гармоніювати з коричневими тонами її взуття, вона тримала в руках плетену сумку з подібними шкіряними деталями. З ювелірних прикрас вона додала одну витончену підвіску, а також пару непомітних каблучок на руках.

Шиффер також продемонструвала класичний, яскраво-червоний манікюр і педикюр.

Нагадаємо, Клаудія Шиффер продемонструвала фігуру в бікіні.

Також Фокус писав про те, як Клаудія Шиффер виглядала в 17 років.