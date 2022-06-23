51-річна Клаудія Шиффер продемонструвала бездоганну фігуру в бікіні (фото)

Знаменитість вирішила відпочити "поза офісом".

51-річна німецька супермодель 90-х Клаудія Шиффер продемонструвала свою фігуру на березі океану. Знімками знаменитість поділилася на своїй Instagram-сторінці з майже 2 млн підписників.

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Культова супермодель позує в квітковому бікіні та світлому парео. Своє волосся зірка зібрала у хвіст, доповнивши образ чорними сонцезахисними окулярами.

[ + – ] Клаудія Шиффер демонструє ідеальну фігуру

"Поза офісом", — підписала літні кадри німецька модель.

А підписники 51-річної знаменитості засипали її схвальними коментарями.

"Справжня русалка!", "будь ласка, залишайся тут, ніколи не повертайся до офісу", "просто неперевершена", — коментують карусель нових фото фоловери Шиффер.

[ + – ] Клаудія Шиффер на березі океану

Клаудія Шиффер — культова німецька супермодель 90-х. Наразі знаменитість продовжує зніматися для глянців та стала послом доброї волі ЮНІСЕФ від Великої Британії.

Нагадаємо, Клаудія Шиффер знялася для обкладинки Vogue практично оголеною.

Також Фокус писав про рідкісний вихід Клаудії Шиффер та її чоловіка на червоній доріжці. Пара приховує своє особисте життя від пильного ока громадськості.