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Рідкісний вихід удвох. Клаудія Шиффер з'явилася на червоній доріжці з чоловіком

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Клаудія Шиффер
Фото: Getty Images | Клаудія Шиффер із чоловіком Метью Воном

Клаудія та Метью тримають своє сімейне життя подалі від очей цікавої публіки та практично ніколи не діляться жодними подробицями шлюбу.

Незважаючи на те, що одна з найзнаменитіших моделей 90-х Клаудія Шиффер уже майже 20 років щасливо живе в шлюбі з англійським продюсером і кінорежисером Метью Воном, пара рідко присутня разом на світських заходах. Тому кожен їхній вихід удвох опиняється в центрі уваги публіки.

Так сталося й на світовій прем'єрі нового фільму Вона "King's Man: Початок", що відбулася в Лондоні. На червоній доріжці режисер з'явився в супроводі дружини, яка буквально сяяла в розкішній чорній сукні, що облягає, від Balmain, розшитій перлинами. Спереду вбрання прикрашав ряд ґудзиків із ще більшими перлинами, а до нього Клаудія підібрала клатч із такою ж обробкою в тон і чорні туфлі на низьких підборах. Як і весь ансамбль, вони теж були прикрашені перлами.

Клаудія Шиффер на прем'єрі фільму зі своїм чоловіком-аристократом

Метью був одягнений набагато простіше. Перед журналістами він з'явився в чорному короткому пальті, кепці, світлому шарфі та темних джинсах.

Шлюб Вона та Шиффер вважається одним із найміцніших у шоу-бізнесі. Пара познайомилася у 2000 році, причому Вон має аристократичне коріння. Він – син графа Джорджа Альберта Гарлі де Вер Драммонда. У 2002 закохані одружилися. Весілля відбулося в шотландському замку Скібо, де свого часу одружилися Мадонна та Гай Річі.

Супермодель похвалилася розкішною сукнею, розшитою перлами

На Клаудії була весільна сукня від Valentino кольору слонової кістки вартістю £ 100 тис. Команда кравців працювала над ним пів року.

Шиффер народила чоловікові трьох дітей – сина Каспара Метью та дочок Клементину Поппі та Козіму Вайолет.

Зараз сім'я живе в Лондоні, проте має нерухомість у Нью-Йорку та Монако. На відміну від дочки Сінді Кроуфорд Каї Гербер, ні Клементина, ні Козіма про славу супермоделі не думають і повторювати шлях матері не планують.

Клаудія оберігає сімейне життя від сторонніх очей і рідко ділиться фотографіями рідних.

Нагадаємо, кілька років тому Клаудія з'явилася на обкладинці журналу практично оголеною. Крім того, супермодель показала, як відзначила своє 50-річчя.