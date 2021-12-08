Рідкісний вихід удвох. Клаудія Шиффер з'явилася на червоній доріжці з чоловіком

Клаудія та Метью тримають своє сімейне життя подалі від очей цікавої публіки та практично ніколи не діляться жодними подробицями шлюбу.

Незважаючи на те, що одна з найзнаменитіших моделей 90-х Клаудія Шиффер уже майже 20 років щасливо живе в шлюбі з англійським продюсером і кінорежисером Метью Воном, пара рідко присутня разом на світських заходах. Тому кожен їхній вихід удвох опиняється в центрі уваги публіки.

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Так сталося й на світовій прем'єрі нового фільму Вона "King's Man: Початок", що відбулася в Лондоні. На червоній доріжці режисер з'явився в супроводі дружини, яка буквально сяяла в розкішній чорній сукні, що облягає, від Balmain, розшитій перлинами. Спереду вбрання прикрашав ряд ґудзиків із ще більшими перлинами, а до нього Клаудія підібрала клатч із такою ж обробкою в тон і чорні туфлі на низьких підборах. Як і весь ансамбль, вони теж були прикрашені перлами.

[ + – ] Клаудія Шиффер на прем'єрі фільму зі своїм чоловіком-аристократом

Метью був одягнений набагато простіше. Перед журналістами він з'явився в чорному короткому пальті, кепці, світлому шарфі та темних джинсах.

Шлюб Вона та Шиффер вважається одним із найміцніших у шоу-бізнесі. Пара познайомилася у 2000 році, причому Вон має аристократичне коріння. Він – син графа Джорджа Альберта Гарлі де Вер Драммонда. У 2002 закохані одружилися. Весілля відбулося в шотландському замку Скібо, де свого часу одружилися Мадонна та Гай Річі.

[ + – ] Супермодель похвалилася розкішною сукнею, розшитою перлами

На Клаудії була весільна сукня від Valentino кольору слонової кістки вартістю £ 100 тис. Команда кравців працювала над ним пів року.

Шиффер народила чоловікові трьох дітей – сина Каспара Метью та дочок Клементину Поппі та Козіму Вайолет.

Зараз сім'я живе в Лондоні, проте має нерухомість у Нью-Йорку та Монако. На відміну від дочки Сінді Кроуфорд Каї Гербер, ні Клементина, ні Козіма про славу супермоделі не думають і повторювати шлях матері не планують.

Клаудія оберігає сімейне життя від сторонніх очей і рідко ділиться фотографіями рідних.

Нагадаємо, кілька років тому Клаудія з'явилася на обкладинці журналу практично оголеною. Крім того, супермодель показала, як відзначила своє 50-річчя.