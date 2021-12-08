Редкий выход вдвоем. Клаудия Шиффер появилась на красной дорожке с супругом

Клаудия и Мэттью держат свою семейную жизнь подальше от глаз любопытной публики и практически никогда не делятся никакими подробностями брака.

Несмотря на то, что одна из самых знаменитых моделей 90-ых Клаудия Шиффер уже почти 20 лет счастливо живет в браке с английским продюсером и кинорежиссером Мэттью Воном, пара редко присутствует вместе на светских мероприятиях. Поэтому каждый их выход вдвоем оказывается в центре внимания публики.

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Так произошло и на на мировой премьере нового фильма Вона "King's Man: Начало", которая прошла в Лондоне. На красной дорожке режиссер появился в сопровождении супруги, которая буквально сияла в роскошном черном облегающем платье в пол от Balmain, расшитом жемчужинами. Спереди наряд украшал ряд пуговиц с еще более крупными жемчужинами, а к нему Клаудия подобрала клатч с такой же отделкой в тон и черные туфли на низком каблуке. Как и весь ансамбль, они тоже были украшены жемчугом.

[ + – ] Клаудия Шиффер на премьере фильма со своим мужем-аристократом

Меттью был одет куда проще. Перед журналистами он появился в черном коротком пальто, кепке, светлом шарфе и темных джинсах.

Брак Вона и Шиффер считается одним из самых крепких в шоу-бизнесе. Пара познакомилась в 2000 году, причем Вон – имеет аристократические корни. Он – сын графа Джорджа Альберта Харли де Вер Драммонда. В 2002 влюбленные поженились. Свадьба состоялась в шотландском замке Скибо, где в свое время сочетались браком Мадонна и Гай Ричи.

[ + – ] Супермодель похвасталась роскошным платьем, расшитом жемчугом

На Клаудии было свадебное платье от Valentino цвета слоновой кости стоимостью £ 100 тыс. Команда портных трудилась над ним полгода.

Шиффер родила мужу троих детей – сына Каспара Мэттью и дочерей Клементину Поппи и Козиму Вайолет.

Сейчас семья живет в Лондоне, однако имеет недвижимость в Нью-Йорке и Монако. В отличие от дочери Синди Кроуфорд Кайи Гербер, ни Клементина, ни Козима о славе супермодели не думают и повторять путь матери не планируют.

Клаудия оберегает семейную жизнь от посторонних глаз и редко делится фотографиями родных.

Напомним, несколько лет назад Клаудия появилась на обложке журнала практически обнаженной. Кроме того, супермодель показала, как отметила свое 50-летие.