51-летняя Клаудия Шиффер показала безупречную фигуру в бикини (фото)
Знаменитость решила отдохнуть "вне офиса".
51-летняя немецкая супермодель 90-х Клаудия Шиффер продемонстрировала свою фигуру на берегу океана. Снимками знаменитость поделилась на своей Instagram-странице с почти 2 млн подписчиков.
Культовая супермодель 90-х позирует в цветочном бикини и светлом парео. Свои волосы звезда собрала в хвост, дополнив образ черными солнцезащитными очками.
"Вне офиса", — подписала летние кадры немецкая модель.
А подписчики 51-летней знаменитости засыпали ее одобрительными комментариями.
"Настоящая русалка!", "Пожалуйста, оставайся здесь, никогда не возвращайся в офис", "просто неотразима", — комментируют карусель новых фото фолловеры Шиффер.
Клаудия Шиффер – культовая немецкая супермодель 90-х. Сейчас знаменитость продолжает сниматься для глянцев и стала послом доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании.
Напомним, Клаудия Шиффер снялась для обложки Vogue практически обнаженной.
Также Фокус писал о редком выходе Клаудии Шиффер и ее мужа на красной дорожке. Пара скрывает свою личную жизнь от пристального глаза общественности.