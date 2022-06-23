51-летняя Клаудия Шиффер показала безупречную фигуру в бикини (фото)

Знаменитость решила отдохнуть "вне офиса".

51-летняя немецкая супермодель 90-х Клаудия Шиффер продемонстрировала свою фигуру на берегу океана. Снимками знаменитость поделилась на своей Instagram-странице с почти 2 млн подписчиков.

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Культовая супермодель 90-х позирует в цветочном бикини и светлом парео. Свои волосы звезда собрала в хвост, дополнив образ черными солнцезащитными очками.

[ + – ] Клаудия Шиффер демонстрирует идеальную фигуру

"Вне офиса", — подписала летние кадры немецкая модель.

А подписчики 51-летней знаменитости засыпали ее одобрительными комментариями.

"Настоящая русалка!", "Пожалуйста, оставайся здесь, никогда не возвращайся в офис", "просто неотразима", — комментируют карусель новых фото фолловеры Шиффер.

[ + – ] Клаудия Шиффер на берегу океана

Клаудия Шиффер – культовая немецкая супермодель 90-х. Сейчас знаменитость продолжает сниматься для глянцев и стала послом доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании.

Напомним, Клаудия Шиффер снялась для обложки Vogue практически обнаженной.

Также Фокус писал о редком выходе Клаудии Шиффер и ее мужа на красной дорожке. Пара скрывает свою личную жизнь от пристального глаза общественности.