Клаудія Шиффер показала, як виглядала у 17 років (фото)

Зірка подіумів поділилася архівними кадрами з Парижа.

Related video

52-річна німецька супермодель Клаудія Шиффер показала, як виглядала в 17 років. Архівними чорно-білими кадрами зірка подіумів поділилася у своїх соцмережах.

"17 років у Парижі! Я надягнула плаття моєї матері від Крістіана Діора в самому стилі — воно в мене досі є", — підписала карусель фото Клаудія Шиффер.

На знімках знаменитість позує в чорній сукні та пальті. Як аксесуари до паризького аутфіту вона додала капелюха з широкими крисами та рукавички.

[ + – ] Клаудія Шиффер у 17 років

"Мені це подобається! Молодість і класика", "Гарні фото, гарні спогади", "Елегантна, як ваша мама", — коментують кадри юності Шиффер її підписники.

52-річна Клаудія Шиффер — культова німецька супермодель 90-х. Наразі вона продовжує зніматися для глянців та стала послом доброї волі ЮНІСЕФ від Великої Британії.

За модельну кар'єру знаменитість з'явилася на обкладинках журналів близько 900 разів. Німецькі ЗМІ постійно вносять її до списку найбагатших жінок Німеччини. За кожний робочий день Шиффер отримувала близько 50 тисяч доларів. Журнал "Форбс" оцінює її статки в 55 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Клаудія Шиффер показала розкішну фігуру в бікіні.

Також Фокус писав про кадри розкішного особняка Клаудії Шиффер.