Клаудия Шиффер показала, как выглядела в 17 лет (фото)

Звезда подиумов поделилась архивными кадрами из Парижа.

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52-летняя немецкая супермодель Клаудия Шиффер показала, как выглядела в 17 лет. Архивными черно-белыми кадрами звезда подиумов поделилась в своих соцсетях.

"17 лет в Париже! Я надела платье моей матери от Кристиана Диора в самом стиле — оно у меня до сих пор есть", — подписала карусель фото Клаудия Шиффер.

На снимках знаменитость позирует в черном платье и пальто. В качестве аксессуаров к парижскому аутфиту она добавила шляпу с широкими полами и перчатки.

[ + – ] Клаудия Шиффер в 17 лет

"Мне это нравится! Молодость и классика", "Хорошие фото, хорошие воспоминания", "Элегантная, как ваша мама", — комментируют кадры юности Шиффер ее подписчики.

52-летняя Клаудия Шиффер – культовая немецкая супермодель 90-х. Она продолжает сниматься для глянцев и стала послом доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании.

За модельную карьеру знаменитость появилась на обложках журналов около 900 раз. Немецкие СМИ постоянно вносят ее в список самых богатых женщин Германии. За каждый рабочий день Шиффер получала около 50 тысяч долларов. Журнал "Форбс" оценивает ее состояние в 55 миллионов долларов.

Напомним, Клаудия Шиффер показала роскошную фигуру в бикини.

Также Фокус писал о кадрах роскошного особняка Клаудии Шиффер.