В сеть попали фото роскошного поместья Клаудии Шиффер

Тюдоровский особняк супермодели находится под Лондоном и населен несколькими дружелюбными призраками

Клаудия Шиффер, супермодель 1990-х, всегда интересовалась искусством и хотела жить в оригинальном здании. И ее мечты исполнились. Она с семьей сейчас живет в очаровательном поместье 1574 года. Об этом пишет Architectural Digest.

Изысканный тюдоровский особняк, построенный при Генрихе VIII, обязан своим названием королеве Елизавете I, его дочери, которая была смущена тем, что ей подавали холодную ветчину, когда она останавливалась там, и поэтому назвала его Колдхэм-холл.

[ + – ] Тюдоровское имение Клаудии Шиффер - Колдхэм-холл Фото: Architectural Digest

Супермодель призналась, что она сама и ее супруг, английский кинорежиссер Мэттью Вон, приобрели Колдхэм случайно.

Они гуляли по английской деревне, свернули на подъездную дорожку и просто спросили у тогдашних хозяев дома, не хотят ли они его продать.

"По сути, мы постучали в дверь и сказали: "Мы любим это место". Хозяева понятия не имели, кто мы такие и что мы там делаем", — вспомнила супермодель. Спустя несколько месяцев пара, заключив сделку, обвенчалась там на глазах у 120 гостей.

Особняк Тюдоров с 14 спальнями на 530 акрах теперь служит постоянным местом жительства для Мэтью Вона, Клаудии Шиффер и их троих детей, Каспара, Клементины, и Козимы, а также целой компании домашних животных.

У семьи есть собаки, коты, овцы, свиньи и черепаха. Черепаху Клаудия получила в подарок от Вона, когда они еще не были женаты.

[ + – ] Клаудия Шиффер в своем тюдоровском имении Фото: Architectural Digest

Колдхэм-холл в старину служил убежищем для католических священников во время елизаветинских чисток и до сих пор может похвастаться несколькими тайными ходами и нишами под полом. Ранее там прятались опальные священнослужители, а теперь дети Клаудии Шиффер.

"Раньше у них всегда были при себе магниты на веревках, дети искали сокровища, но ничего не нашли", — призналась Шиффер.

Колдхэм-холл также был местом встречи заговорщиков Порохового заговора 1605 года и оставалась во владении семьи тех, кто его построил более трехсот лет.

"У нас есть богатая история, которой нужно соответствовать", — признается Шиффер. Из уважения к богатому прошлому дома пара приняла медленный и продуманный подход к украшению дома.

Обстановка – это смесь мягкой удобной мебели, антиквариата и семейных реликвий. Здесь нашлось место для старинного сундука Клаудии и щита Вона с фамильным гербом в большом зале.

Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest

Шиффер начала бродить по галереям, будучи молодой парижской моделью, живущей в Марэ. Пока ее сверстники путешествовали по вечеринкам, знаменитая сдержанная пай-девочка планировала свою будущую коллекцию.

"Была выставка Энди Уорхола в музее Помпиду, и я помню, как подумала: однажды, если у меня будет достаточно денег, я куплю одну из них", — и сейчас одна из картин Уорхола украшает ее кабинет.

Здесь часто бывают гости, ведь Клаудия Шиффер и Мэттью Вон не любят шумные вечеринки. И одно из популярных развлечений пары – рассказы о местных дружелюбных призраках.

[ + – ] Тюдоровское имение Клаудии Шиффер - Колдхэм-холл

"Мы начинаем рассказывать истории о привидениях. Юмор — или ужас, в зависимости от обстоятельств, — заключается в том, что в доме действительно обитают привидения", — рассказала супермодель.

"Мы слышим скрипящие звуки, и иногда происходят странные вещи, например, включается музыка. У нас был медиум, и она сказала нам, что на самом деле все призраки в доме хорошие и бояться их не стоит", — признается Клаудия Шиффер.

Напомним, ранее свой дом с черными стенами показала певица Майли Сайрус. Его дизайном занималась ее мама.

А в английской деревне, которая служила съемочной площадкой для десятков фильмов, продают старинный дом.