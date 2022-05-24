В Британии на продажу выставили уникальный дом 17 века

Расположен дом в "самой красивой деревне Англии", где снималось огромное количество фильмов

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В английской деревне Касл Комб, которая входит в регион Котсуолдс, выставили на продажу уникальный дом XVII века. Цена – невысока – два миллиона долларов. Об этом пишет Dirt.

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Деревня Касл Ком в прессе чаще всего фигурирует, как "самая красивая деревня Англии". И это так и есть. С 1600-х здесь не было построено ни одного нового дома, так что пейзаж сохранился нетронутым с тех самых времен.

Фото: Courtesy Savills

Это оценили киношники, так что Касл Ком часто становится съемочной площадкой многочисленных фильмов и сериалов. Здесь снимали "Пуаро", "Аббатство Даунтон", драму "Боевой конь", фентези "Звездная пыль", фильм "Доктор Дулиттл" и, хит последних лет – сериал "Бриджертоны".

Конечно, в Касл Комб многие хотят жить, но исторические дома редко выставляются на продажу, так что когда появилось предложение о продаже, то оно вызвало небывалый ажиотаж. За два миллиона долларов покупатель получит дом с тремя спальнями и тремя ванными комнатами, а также собственный садик и изумительный вид из всех окон. Повышенное внимание туристов подразумевается.

Коттедж Bridge House расположен в самом центре деревни рядом со старинным арочным мостом, что делает его одним из самых фотографируемых в деревне, а, возможно, и во всей Англии. Кроме современных удобств тут присутствуют аутентичные дубовые балки, каменные камины и старинные двери.

Фото: Courtesy Savills Фото: Courtesy Savills Фото: Courtesy Savills Фото: Courtesy Savills Фото: Courtesy Savills

Напомним, название Касл Комб деревня получила от замка Комб, который находится неподалеку. Ее население составляет всего 300 человек, но при этом в деревне есть паб, кафе и красивая гостиница. Исторически, в деревне проживали ткачи, а так как эта профессия в средневековье очень ценилась, то деревня была зажиточной и даже получила право проводить ярмарки.

В деревне даже имеется собственное приведение. Призрак римского центуриона появляется в полночь на мосту, который, как считается, построили именно римляне. Воина бросили его же товарищи и теперь он должен вечно нести свой караул.