У Британії на продаж виставили унікальний будинок 17 століття

Розташований будинок у "найкрасивішому селі Англії", де знімалася величезна кількість фільмів

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В англійському селі Касл Комб, яке входить до регіону Котсуолдс, виставили на продаж унікальний будинок XVII століття. Ціна — невисока — два мільйони доларів. Про це пише Dirt.

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Село Касл Ком у пресі найчастіше фігурує, як "найкрасивіше село Англії". І це насправді так. З 1600-х тут не було збудовано жодного нового будинку, тому краєвид зберігся незайманим з тих самих часів.

Фото: Courtesy Savills

Це оцінили кіношники, тому Касл Ком часто стає знімальним майданчиком численних фільмів і серіалів. Тут знімали "Пуаро", "Абатство Даунтон", драму "Бойовий кінь", фентезі "Зоряний пил", фільм "Доктор Дуліттл" і хіт останніх років — серіал "Бріджертони".

Звичайно, в Касл Комбі багато хто хоче жити, але історичні будинки рідко виставляються на продаж, так що коли з'явилася пропозиція про продаж, то вона викликала небувалий ажіотаж. За два мільйони доларів покупець отримає будинок з трьома спальнями та трьома ванними кімнатами, а також власний садок та дивовижний вигляд з усіх вікон. Передбачається підвищена увага туристів.

Котедж Bridge House розташований у центрі села поряд зі старовинним арковим мостом, що робить його одним з найбільш фотографованих у селі, а можливо і у всій Англії. Крім сучасних зручностей тут є автентичні дубові балки, кам'яні каміни та старовинні двері.

Фото: Courtesy Savills Фото: Courtesy Savills Фото: Courtesy Savills Фото: Courtesy Savills Фото: Courtesy Savills

Нагадаємо, назву Касл Комб село отримало від замку Комб, який знаходиться неподалік. Його населення становить лише 300 осіб, але при цьому в селі є паб, кафе та гарний готель. Історично, в селі проживали ткачі, а оскільки ця професія в середньовіччі дуже цінувалася, то село було заможним і навіть отримало право проводити ярмарки.

У селі навіть є власний привид. Примара римського центуріона з'являється опівночі на мосту, який, як вважається, збудували саме римляни. Воїна покинули його ж товариші і тепер він повинен вічно нести свою варту.