У мережу потрапили фото розкішного маєтку Клаудії Шиффер

Тюдорівський маєток супермоделі розташований під Лондоном і населений кількома доброзичливими привидами.

Клаудія Шиффер, супермодель 1990-х, завжди цікавилася мистецтвом і хотіла жити в оригінальній будівлі. І її мрії справдилися. Вона із сім'єю зараз живе в чарівному маєтку 1574 року. Про це пише Architectural Digest.

Вишуканий тюдорівський маєток, збудований за Генріха VIII, завдячує своєю назвою королеві Єлизаветі I, його дочці, яка була збентежена тим, що їй подавали холодну шинку, коли вона зупинялася там, і тому назвала його Колдхем-хол.

[ + – ] Тюдорівський маєток Клаудії Шиффер — Колдхем-хол Фото: Architectural Digest

Супермодель зізналася, що вона сама та її чоловік, англійський кінорежисер Метью Вон, придбали Колдхем випадково.

Вони гуляли по англійському селу, повернули на під'їзну доріжку та просто запитали в тогочасних господарів будинку, чи не хочуть вони його продати.

"По суті ми постукали у двері та сказали: "Ми любимо це місце". Господарі поняття не мали, хто ми такі та що ми там робимо", — згадала супермодель. За кілька місяців пара, уклавши угоду, повінчалася там на очах у 120 гостей.

Маєток Тюдорів із 14 спальнями на 530 акрах тепер служить постійним місцем проживання для Метью Вона, Клаудії Шиффер і їхніх трьох дітей, Каспара, Клементини та Козіми, а також цілої компанії домашніх тварин.

У сім'ї є собаки, коти, вівці, свині та черепаха. Черепаху Клаудія отримала в подарунок від Вона, коли вони ще не були одружені.

[ + – ] Клаудія Шиффер у своєму тюдорівському маєтку Фото: Architectural Digest

Колдхем-хол за старих часів служив притулком для католицьких священиків під час єлизаветинських чисток і досі може похвалитися кількома таємними ходами та нішами під підлогою. Раніше там ховалися опальні священнослужителі, тепер — діти Клаудії Шиффер.

"Раніше в них завжди були при собі магніти на мотузках, діти шукали скарби, але нічого не знайшли", — зізналася Шиффер.

Колдхем-хол також був місцем зустрічі змовників Порохової змови 1605 року та залишався у володінні сім'ї тих, хто його збудував, понад триста років.

"Ми маємо багату історію, якій потрібно відповідати", — зізнається Шиффер. З поваги до багатого минулого будинку пара прийняла повільний і продуманий підхід до прикрашання будинку.

Обстановка — це суміш м'яких зручних меблів, антикваріату й сімейних реліквій. Тут знайшлося місце для старовинної скрині Клаудії та щита Вона із фамільним гербом у великій залі.

Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest

Шиффер почала блукати галереями, будучи молодою паризькою моделлю, яка жила в Маре. Поки її однолітки мандрували вечірками, знаменита стримана пай-дівчинка планувала свою майбутню колекцію.

"Була виставка Енді Воргола в музеї Помпіду, і я пам'ятаю, як подумала: якось, якщо в мене буде достатньо грошей, я куплю одну з них", — і зараз одна з картин Воргола прикрашає її кабінет.

Тут часто бувають гості, адже Клаудія Шиффер і Метью Вон не люблять галасливих вечірок. І одна з популярних розваг пари — розповіді про місцевих доброзичливих привидів.

[ + – ] Тюдорівський маєток Клаудії Шиффер — Колдхем-хол

"Ми починаємо розповідати історії про привидів. Гумор — чи жах, залежно від обставин, — полягає в тому, що в будинку дійсно мешкають привиди", — розповіла супермодель.

"Ми чуємо скрипучі звуки, і іноді відбуваються дивні речі, наприклад, вмикається музика. У нас була медіум, і вона сказала нам, що насправді всі примари в будинку хороші, і боятися їх не варто", — зізнається Клаудія Шиффер.

Нагадаємо, раніше свій будинок із чорними стінами показала співачка Майлі Сайрус. Його дизайном займалася її мама.

А в англійському селі, яке служило знімальним майданчиком для десятків фільмів, продають старовинний будинок.