Клаудия Шиффер продемонстрировала нежное платье на весну 2023 (фото)

Звезда подиумов отправилась на ужин в Санта-Монике.

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52-летняя немецкая супермодель Клаудия Шиффер продемонстрировала нежное платье на весну 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов вышла в свет в пастельно-желтом богемном макси-платье в сочетании с инкрустированными стразами и коричневыми босоножками на ужине в Giorgio Baldi в Санта-Монике.

Светлые волосы Клаудии Шиффер остались распущенными. Что касается макияжа, то она отказалась от любого гламура, чтобы продемонстрировать свою естественную красоту и сияющую кожу.

Чтобы побывать на экстравагантном ужине с семьей и друзьями, она надела пастельно-желтое макси-платье со светоотражающими нитями.

У наряда был пояс того же цвета на талии и многоярусная юбка, чтобы подчеркнуть ее фигуру.

В сочетании с привлекательным платьем она надела коричневые босоножки, украшенные шпильками на ремешках.

Клаудия Шиффер

Чтобы гармонировать с коричневыми тонами ее обуви, она держала в руках плетеную сумку с подобными кожаными деталями. Из ювелирных украшений она добавила одну изящную подвеску, а также пару незаметных колец на руках.

Шиффер также продемонстрировала классический алый маникюр и педикюр.

Напомним, Клаудия Шиффер продемонстрировала фигуру в бикини.

Также Фокус писал о том, как Клаудия Шиффер выглядела в 17 лет.