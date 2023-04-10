52-летняя Клаудия Шиффер до сих пор влезает в свои 30-летние джинсы Chanel

Актриса и модель носила джинсы на подиуме Chanel и с тех пор много раз надевала их. Джинсовая ткань выцвела, но фасон никогда не выходил из моды.

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Легендарная супермодель рассказала о некоторых из своих заветных моментов, связанных с покойным модельером Карлом Лагерфельдом, которого чествуют на грядущем Met Gala 2023 года. Об этом она написала в статье для The Guardian.

52-летняя Шиффер вспомнила одну очень особенную пару джинсов, которые она носила на подиуме Chanel в 1993 году, которые были в то время открытием и до сих пор подходят звезде.

"Хотя сегодня джинсовая ткань является обычным явлением в моде высокого класса, тогда она была такой новой и свежей. Карл Лагерфельд превратил то, что было основным предметом одежды — в роскошную одежду, используя красивую ткань, плетение и фирменные переплетенные пуговицы "CC", — написала Шиффер.

Она добавила: "Я надевала эти джинсы много раз — они никогда не выходят из моды и выдержали испытание временем благодаря классическому крою (высокая талия, прямые штанины), а также интенсивному оттенку французского синего".

В то время как штаны "слегка выцвели" со временем, Клаудия говорит, что они "не требовали никакого ремонта" за почти 30 лет с тех пор, как она впервые носила их на подиуме.

"Они являются частью моей жизни так же, как любое драгоценное украшение или любимое произведение искусства. И, если честно, мне нравится, что они мне еще подходят!", — отметила она.

Напомним, Клаудия Шиффер показала роскошную фигуру в бикини.

Также Фокус писал, что Клаудия Шиффер продемонстрировала нежное платье на весну 2023.