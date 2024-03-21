Беременная Джамала очаровала новой фотосессией (фото)

Джамала в нежном образе похвасталась округлым животиком. Певица в ожидании третьего ребенка.

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40-летняя Джамала, которая в ожидании третьего ребенка, очаровала сеть нежными кадрами в одежде от украинского бренда. Фотографиями певица поделилась на своей странице в Instagram.

В частности, на фото певица позирует в одежде от украинского дизайнера бренда Litkovska. Речь идет о костюме бежевого цвета свободного кроя.

"Там, где ты — 6и есть жизнь... Снова пишу. Люблю", — написала Джамала под фото.

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Конечно поклонники отреагировали на нежный образ певицы: "Что может быть прекраснее, чем женщина в положении... Беременный живот — это красота", "Космический силуэт! Придает стройности. Очаровалась", "Такая нежность и красота", "Невероятная красота".

Отметим, что Джамала замужем за 32-летним крымским татарином Сеитом-Бекиром Сулеймановым. Певица уже имеет двух сыновей, старшему мальчику Эмиру-Рахману 6 лет, а младшему Селиму-Гираю исполнится летом 4 года. В феврале 2024 года певица призналась, что в ожидании третьего ребенка.

Джамала призналась, что третьего ребенка планирует рожать в Украине. У нее будут партнерские роды на которых будет присутствовать муж.

Напомним, ранее мы писали, что Джамала показала своих двух сыновей, которые заметно подросли. Кроме этого, Фокус писал, что Джамала показала раритетную фотографию с бабушкой.