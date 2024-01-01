Джамала показала подросших сыновей (фото)

Эмир-Рахман и Селим-Гирай примерили вышиванки. Их звездная мама поблагодарила поклонников за поддержку в 2023 году.

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40-летняя украинская певица Джамала показала новогодние кадры с двумя сыновьями. Фото победительница "Евровидения-2016" выложила в Instagram.

Старший наследник певицы Эмир-Рахман и младший Селим-Гирай позировали возле звездной мамы накануне Нового 2024 года. Мальчики примерили вышиванки и коричневые штаны. Тем временем Джамала предстала в белой футболке и длинной темной юбке.

"Дети. Будущее. Мечты. Надежды. Любовь. Вера. Победа. Пока без итогов года... Люблю вас! Спасибо вам за этот год: следили, слушали, любили. Слава нашим ВСУ. С Новым годом 2024!" — написала артистка.

Джамала с сыновьями

"С Новым годом", — написала в комментариях украинская рэпер Алена Алена.

"Пусть год будет теплым", "Какие красавчики. С наступающим Новым годом вас, Джамала! Желаю как можно больше счастливых мгновений и поводов для искренних улыбок, как на этих замечательных фото! Побед вам и нашей родной Украине!", "Красота для глаз", — комментируют поклонники певицы ее пост.

Отметим, что Джамала замужем за предпринимателем Бекиром Сулеймановым с 2017 года. Супруги воспитывают двух наследников.

Джамала с мужем

Напомним, Джамалу заочно арестовали в России за "фейки" о российской армии.

Также Фокус писал о встрече Джамалы с президентом США Джо Байденом.