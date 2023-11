Джамала и Тина Кароль подали заявки на "Грэмми" (фото, видео)

Джамала представила жюри музыкальной премии альбом крымскотатарских песен, а Тина Кароль — плод сотрудничества с Дайан Уоррен.

Украинские певицы Джамала и Тина Кароль подавали заявки на музыкальную премию "Грэмми", однако их не номинировали. Об этом Джамала сообщила в соцсетях.

"Я девочка из маленького села Кучук-Озень (Малореченское) Алуштинского района, которая всегда мечтала о сцене", — начала свой рассказ победительница "Евровидения-2016".

Джамала вспомнила, как до начала музыкальной карьеры пасла овец, мыла посуду в кафе, пыталась громче перепеть песни Уитни Хьюстон.

"Хоть я и плачу сегодня, но быть в одной категории в лонг-листе Грэмми "Best Global Music Album" вместе с Shakti — это для меня равноценно тому, что быть в одной категории с Бейонсе. Быть услышанной среди индийской и латиноамериканской музыки, которая каждый год забирает награды, — это уже много", — рассказала украинская певица, добавив, что ее мечту ничто не остановит.

Как известно, Джамала подавала на номинацию "Грэмми" альбом крымскотатарских песен "QIRIМ".

В 2016 году она выиграла "Евровидение" с песней "1944" о трагедии крымскотатарского народа.

Джамала

Тем временем Тина Кароль подавала свою песню "One nation under love" на три номинации (Best Pop Duo/Group Performance; Best Music Video; Best Arrangement, Instruments and Vocals). Она также не получила номинации, однако все еще имеет шанс получить спецнаграду "Грэмми" Best Song for Social Change Award. Ее ввели в прошлом году и вручают непосредственно на церемонии за песни с важным социальным посылом.

"One nation under love" Тина Кароль записала вместе со знаменитым американским композитором Дайан Уоррен и презентовала 24 августа 2023 года.

Тина Кароль "One nation under love"

