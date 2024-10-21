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Монатик, Джамала и Ефросинина: как прошел первый концерт певицы KOLA во Дворце Спорта (фото)

KOLA — концерт во Дворце спорта, как прошел концерт KOLA во Дворце спорта, фотоотчет с концерта KOLA во Дворце спорта
Фото: Пресслужба | KOLA

Первый сольный концерт KOLA собрал селебрити, блогеров и журналистов, а также тысячи зрителей на одной из самых масштабных концертных площадок страны.

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Артисты Дмитрий Монатик, певицы Джамала, Анна Тринчер, Елена Омаргалиева, блогер Даша Квиткова, телеведущая Маша Ефросинина и многие другие звездные гости посетили первый сольный концерт певицы KOLA во Дворце спорта. Событие состоялось в минувшую субботу, 19 октября, на котором побывал и Фокус.

Так, свой первый сольный концерт KOLA решила провести в свой 32-й День рождения. В результате на концерт певицы собралось более 7 тысяч поклонников.

Концерт назывался "Особая история о простых вещах" и поделился на 3 условных блока концертной программы. Первый был о детстве певицы и истории, с чего все начиналось: первых хитов, трудностей и безграничной благодарности. Второй блок состоял из лирических песен, новых хитов и дуэтов, поэтому на сцене прозвучали наиболее знаковые хиты KOLA, такие как "Возле сердца", "Вместе ли вместе?", "Тебе-себе", "Дождусь", "Самолетик" и другие, а также дуэтные композиции вместе с Alyona Alyona, Артемом Пивоваровым, Михаилом Крупиным, Parfeniuk и YAKTAK, которые присоединились к Насте для выполнения совместных треков. Особенно эмоциональным было исполнение трека "Ба", который KOLA посвятила своей бабушке и представила не менее чувственное интро к нему, а вот во время песни "Тебе-собі" коллега Анастасии сделал предложение своей девушке, чем растрогал тысячи людей. Третий завершающий блок был наполнен особым драйвом и энергией, вызывая особую улыбку на лицах слушателей. Радиопарнером концерта выступил Хит FM.

Во время исполнения песни "Дождусь" певица пригласила на сцену жен, матерей и дочерей, которые ждут своих родных из плена, чем еще раз напомнила важность поддерживать украинских военных и бороться за их свободу.

Даша Квиткова Дворец спорта, сольный концерт KOLA, KOLA концерт во Дворце спорта, фоторепортаж с концерта KOLA, фоторепортаж с концерта KOLA Fullscreen
Даша Квиткова
Фото: Пресслужба
MONATIK Дворец спорта, сольный концерт KOLA, KOLA концерт во Дворце спорта, фоторепортаж с концерта KOLA, фоторепортаж с концерта KOLA, фоторепортаж с концерта KOLA Fullscreen
MONATIK
Фото: Пресслужба
Анна Тринчер Дворец спорта, сольный концерт KOLA, KOLA концерт во Дворце спорта, фоторепортаж с концерта KOLA, фоторепортаж с концерта KOLA, фоторепортаж с концерта KOLA Fullscreen
Анна Тринчер
Фото: Пресслужба
Алена Омаргалиева Дворец спорта, сольный концерт KOLA, KOLA концерт во Дворце спорта, фоторепортаж с концерта KOLA, фоторепортаж с концерта KOLA Fullscreen
Алена Омаргалиева
Фото: Пресслужба
Никита Киселев, Дворец спорта, сольный концерт KOLA, KOLA концерт во Дворце спорта, фоторепортаж с концерта KOLA, фоторепортаж с концерта KOLA, фоторепортаж с концерта KOLA Fullscreen
Никита Киселев
Фото: Пресслужба
Натали Солоник Дворец спорта, сольный концерт KOLA, KOLA концерт во Дворце спорта, фоторепортаж с концерта KOLA Fullscreen
Натали Солоник
Фото: Пресслужба
Денис Коновалов Дворец спорта, сольный концерт KOLA, KOLA концерт во Дворце спорта, фоторепортаж с концерта KOLA Fullscreen
Денис Коновалов
Фото: Пресслужба
TANYA LI Дворец спорта, сольный концерт KOLA, KOLA концерт во Дворце спорта, фоторепортаж с концерта KOLA Fullscreen
TANYA LI
Фото: Пресслужба
Наталка Денисенко Дворец спорта, сольный концерт KOLA, KOLA концерт во Дворце спорта, фоторепортаж с концерта KOLA Fullscreen
Наталка Денисенко
Фото: Пресслужба
Diana Gloster Дворец спорта, сольный концерт KOLA, KOLA концерт во Дворце спорта, фоторепортаж с концерта KOLA, фоторепортаж с концерта KOLA, фоторепортаж с концерта KOLA Fullscreen
Диана Глостер
Фото: Пресслужба
Галицкая Дива Дворец спорта, сольный концерт KOLA, KOLA концерт во Дворце спорта, фоторепортаж с концерта KOLA Fullscreen
Галицкая Дева
Фото: Пресслужба
Анатолий Анатолич Дворец спорта, сольный концерт KOLA, KOLA концерт во Дворце спорта, фоторепортаж с концерта KOLA Fullscreen
Анатолий Анатолич
Фото: Пресслужба
Слава Демин Демин Дворец спорта, сольный концерт KOLA, KOLA концерт во Дворце спорта, фоторепортаж с концерта KOLA Fullscreen
Слава Демин
Фото: Пресслужба
Виталий Островский и Алина Муронец Дворец спорта, сольный концерт KOLA, KOLA концерт во Дворце спорта, фоторепортаж с концерта KOLA Fullscreen
Виталий Островский и Алина Муронец
Фото: Пресслужба
ADAM Дворец спорта, сольный концерт KOLA, KOLA концерт во Дворце спорта, фоторепортаж с концерта KOLA, фоторепортаж с концерта KOLA, фоторепортаж с концерта KOLA Fullscreen
АДАМ
Фото: Пресслужба
Алина Пухальская Дворец спорта, сольный концерт KOLA, KOLA концерт во Дворце спорта, фоторепортаж с концерта KOLA Fullscreen
Алина Пухальская
Фото: Пресслужба
Алена Омаргалиева Дворец спорта, сольный концерт KOLA, KOLA концерт во Дворце спорта, фоторепортаж с концерта KOLA Fullscreen
Алена Омаргалиева
Фото: Пресслужба
Анна Тринчер Дворец спорта, сольный концерт KOLA, KOLA концерт во Дворце спорта, фоторепортаж с концерта KOLA Fullscreen
Анна Тринчер
Фото: Пресслужба
JAMALA Дворец спорта, сольный концерт KOLA, KOLA концерт во Дворце спорта, фоторепортаж с концерта KOLA, фоторепортаж с концерта KOLA, фоторепортаж с концерта KOLA Fullscreen
ДЖАМАЛА
Фото: Пресслужба
Сергей Лиховида Дворец спорта, сольный концерт KOLA, KOLA концерт во Дворце спорта, фоторепортаж с концерта KOLA Fullscreen
Сергей Лиховида
Фото: Пресслужба
Мишель Андраде Дворец спорта, сольный концерт KOLA, KOLA концерт во Дворце спорта, фоторепортаж с концерта KOLA, фоторепортаж с концерта KOLA, фоторепортаж с концерта KOLA Fullscreen
Мишель Андраде
Фото: Пресслужба
Руслан Махов Дворец спорта, сольный концерт KOLA, KOLA концерт во Дворце спорта, фоторепортаж с концерта KOLA Fullscreen
Руслан Махов
Фото: Пресслужба
Екатерина Соляр Дворец спорта, сольный концерт KOLA, KOLA концерт во Дворце спорта, фоторепортаж с концерта KOLA Fullscreen
Екатерина Соляр
Фото: Пресслужба
Маша Ефросинина Дворец спорта, сольный концерт KOLA, KOLA концерт во Дворце спорта, фоторепортаж с концерта KOLA Fullscreen
Маша Ефросинина
Фото: Пресслужба
Елена Голубицкая Дворец спорта, сольный концерт KOLA, KOLA концерт во Дворце спорта, фоторепортаж с концерта KOLA Fullscreen
Елена Голубицкая
Фото: Пресслужба
Анна Лу Дворец спорта, сольный концерт KOLA, KOLA концерт во Дворце спорта, фоторепортаж с концерта KOLA Fullscreen
Анна Лу
Фото: Пресслужба
Марта Липчей Дворец спорта, сольный концерт KOLA, KOLA концерт во Дворце спорта, фоторепортаж с концерта KOLA Fullscreen
Марта Липчей
Фото: Пресслужба
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Владимир Завадюк
Фото: Пресслужба
Мирослава Мандзюк Дворец спорта, сольный концерт KOLA, KOLA концерт во Дворце спорта, фоторепортаж с концерта KOLA Fullscreen
Мирослава Мандзюк
Фото: Пресслужба
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ЛИДА ЛИ
Фото: Пресслужба
Тимур и Инна Мирошниченко Дворец спорта, сольный концерт KOLA, KOLA концерт во Дворце спорта, фоторепортаж с концерта KOLA Fullscreen
Тимур и Инна Мирошниченко
Фото: Пресслужба
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ОСТЫ
Фото: Пресслужба

Напомним, ранее мы писали, что Марина Боржемская и Надежда Матвеева: как прошла звездная премьера фильма "Мегалополис".

Кроме этого, Фокус писал, что звезды сериала "Женский доктор" пришли на премьеру фильма "Битлджюс Битлджюс".