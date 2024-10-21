Монатик, Джамала и Ефросинина: как прошел первый концерт певицы KOLA во Дворце Спорта (фото)
Первый сольный концерт KOLA собрал селебрити, блогеров и журналистов, а также тысячи зрителей на одной из самых масштабных концертных площадок страны.
Артисты Дмитрий Монатик, певицы Джамала, Анна Тринчер, Елена Омаргалиева, блогер Даша Квиткова, телеведущая Маша Ефросинина и многие другие звездные гости посетили первый сольный концерт певицы KOLA во Дворце спорта. Событие состоялось в минувшую субботу, 19 октября, на котором побывал и Фокус.
Так, свой первый сольный концерт KOLA решила провести в свой 32-й День рождения. В результате на концерт певицы собралось более 7 тысяч поклонников.
Концерт назывался "Особая история о простых вещах" и поделился на 3 условных блока концертной программы. Первый был о детстве певицы и истории, с чего все начиналось: первых хитов, трудностей и безграничной благодарности. Второй блок состоял из лирических песен, новых хитов и дуэтов, поэтому на сцене прозвучали наиболее знаковые хиты KOLA, такие как "Возле сердца", "Вместе ли вместе?", "Тебе-себе", "Дождусь", "Самолетик" и другие, а также дуэтные композиции вместе с Alyona Alyona, Артемом Пивоваровым, Михаилом Крупиным, Parfeniuk и YAKTAK, которые присоединились к Насте для выполнения совместных треков. Особенно эмоциональным было исполнение трека "Ба", который KOLA посвятила своей бабушке и представила не менее чувственное интро к нему, а вот во время песни "Тебе-собі" коллега Анастасии сделал предложение своей девушке, чем растрогал тысячи людей. Третий завершающий блок был наполнен особым драйвом и энергией, вызывая особую улыбку на лицах слушателей. Радиопарнером концерта выступил Хит FM.
Во время исполнения песни "Дождусь" певица пригласила на сцену жен, матерей и дочерей, которые ждут своих родных из плена, чем еще раз напомнила важность поддерживать украинских военных и бороться за их свободу.
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