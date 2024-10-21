Монатік, Джамала та Єфросиніна: як минув перший концерт співачки KOLA в Палаці Спорту (фото)

Перший сольний концерт KOLA зібрав селебріті, блогерів і журналістів, а також тисячі глядачів на одному з наймасштабніших концертних майданчиків країни.

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Артисти Дмитро Монатік, співачки Джамала, Анна Трінчер, Олена Омаргалієва, блогерка Даша Квіткова, телеведуча Маша Єфросиніна та багато інших зіркових гостей відвідали перший сольний концерт співачки KOLA в Палаці спорту. Подія відбулася минулої суботи, 19 жовтня, на якій побував і Фокус.

Так, свій перший сольний концерт KOLA вирішила провести у свій 32-й День народження. У результаті на концерт співачки зібралися понад 7 тисяч шанувальників.

Концерт називався "Особлива історія про прості речі" і поділився на 3 умовні блоки концертної програми. Перший був про дитинство співачки та історію, з чого все починалося: перших хітів, труднощів і безмежної вдячності. Другий блок складався з ліричних пісень, нових хітів та дуетів, тож на сцені пролунали найбільш знакові хіти KOLA, такі як "Возле сердца", "Вместе ли вместе вместе?", "Тебе-себе", "Дождусь", "Самолетик" тощо, а також дуетні композиції разом із Alyona Alyona, Артемом Пивоваровим, Михайлом Крупіним, Parfeniuk і YAKTAK, які долучилися до Насті для виконання спільних треків. Особливо емоційним було виконання треку "Ба", який KOLA присвятила своїй бабусі та презентувала не менш чуттєве інтро до нього, а от під час пісні "Тебе-собі" колега Анастасії освідчився своїй дівчині, чим зворушив тисячі людей. Третій завершальний блок був наповнений особливим драйвом та енергією, викликаючи особливу посмішку на обличчях слухачів. Радіопартнером концерту виступив Хіт FM.

Під час виконання пісні "Дождусь" співачка запросила на сцену дружин, матерів і доньок, які чекають на своїх рідних із полону, чим ще раз нагадала важливість підтримувати українських військових і боротися за їхню свободу.

Даша Квіткова Фото: Пресслужба

MONATIK Фото: Пресслужба

Анна Трінчер Фото: Пресслужба

Альона Омаргалієва Фото: Пресслужба

Микита Кисельов Фото: Пресслужба

Наталі Солоник Фото: Пресслужба

Денис Коновалов Фото: Пресслужба

TANYA LI Фото: Пресслужба

Наталка Денисенко Фото: Пресслужба

Діана Глостер Фото: Пресслужба

Галицька Діва Фото: Пресслужба

Анатолій Анатоліч Фото: Пресслужба

Слава Дьомін Фото: Пресслужба

Віталій Островський та Аліна Муронець Фото: Пресслужба

АДАМ Фото: Пресслужба

Аліна Пухальська Фото: Пресслужба

Альона Омаргалієва Фото: Пресслужба

Анна Трінчер Фото: Пресслужба

ДЖАМАЛА Фото: Пресслужба

Сергій Лиховида Фото: Пресслужба

Мішель Андраде Фото: Пресслужба

Руслан Махов Фото: Пресслужба

Катерина Соляр Фото: Пресслужба

Маша Єфросиніна Фото: Пресслужба

Олена Голубицька Фото: Пресслужба

Анна Лу Фото: Пресслужба

Марта Липчей Фото: Пресслужба

Володимир Завадюк Фото: Пресслужба

Мирослава Мандзюк Фото: Пресслужба

ЛІДА ЛІ Фото: Пресслужба

Тимур та Інна Мірошниченки Фото: Пресслужба

ОСТИ Фото: Пресслужба

Нагадаємо, раніше ми писали як пройшла зіркова прем'єра фільму "Мегалополіс".

Крім цього, Фокус писав, що зірки серіалу "Жіночий лікар" прийшли на прем'єру фільму "Бітлджюс Бітлджюс".