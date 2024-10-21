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Монатік, Джамала та Єфросиніна: як минув перший концерт співачки KOLA в Палаці Спорту (фото)

KOLA — концерт у Палаці спорту, як пройшов концерт KOLA у Палаці спорту, фотозвіт з концерту KOLA у Палаці спорту
Фото: Пресслужба | КОЛА

Перший сольний концерт KOLA зібрав селебріті, блогерів і журналістів, а також тисячі глядачів на одному з наймасштабніших концертних майданчиків країни.

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Артисти Дмитро Монатік, співачки Джамала, Анна Трінчер, Олена Омаргалієва, блогерка Даша Квіткова, телеведуча Маша Єфросиніна та багато інших зіркових гостей відвідали перший сольний концерт співачки KOLA в Палаці спорту. Подія відбулася минулої суботи, 19 жовтня, на якій побував і Фокус.

Так, свій перший сольний концерт KOLA вирішила провести у свій 32-й День народження. У результаті на концерт співачки зібралися понад 7 тисяч шанувальників.

Концерт називався "Особлива історія про прості речі" і поділився на 3 умовні блоки концертної програми. Перший був про дитинство співачки та історію, з чого все починалося: перших хітів, труднощів і безмежної вдячності. Другий блок складався з ліричних пісень, нових хітів та дуетів, тож на сцені пролунали найбільш знакові хіти KOLA, такі як "Возле сердца", "Вместе ли вместе вместе?", "Тебе-себе", "Дождусь", "Самолетик" тощо, а також дуетні композиції разом із Alyona Alyona, Артемом Пивоваровим, Михайлом Крупіним, Parfeniuk і YAKTAK, які долучилися до Насті для виконання спільних треків. Особливо емоційним було виконання треку "Ба", який KOLA присвятила своїй бабусі та презентувала не менш чуттєве інтро до нього, а от під час пісні "Тебе-собі" колега Анастасії освідчився своїй дівчині, чим зворушив тисячі людей. Третій завершальний блок був наповнений особливим драйвом та енергією, викликаючи особливу посмішку на обличчях слухачів. Радіопартнером концерту виступив Хіт FM.

Під час виконання пісні "Дождусь" співачка запросила на сцену дружин, матерів і доньок, які чекають на своїх рідних із полону, чим ще раз нагадала важливість підтримувати українських військових і боротися за їхню свободу.

Даша Квіткова Палац спорту, сольний концерт KOLA, KOLA концерт у Палаці спорту, фоторепортаж з концерту KOLA, фоторепортаж з концерту KOLA Fullscreen
Даша Квіткова
Фото: Пресслужба
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MONATIK
Фото: Пресслужба
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Анна Трінчер
Фото: Пресслужба
Альона Омаргалієва Палац спорту, сольний концерт KOLA, KOLA концерт у Палаці спорту, фоторепортаж з концерту KOLA, фоторепортаж з концерту KOLA Fullscreen
Альона Омаргалієва
Фото: Пресслужба
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Микита Кисельов
Фото: Пресслужба
Наталі Солоник Палац спорту, сольний концерт KOLA, KOLA концерт у Палаці спорту, фоторепортаж з концерту KOLA Fullscreen
Наталі Солоник
Фото: Пресслужба
Денис Коновалов Палац спорту, сольний концерт KOLA, KOLA концерт у Палаці спорту, фоторепортаж з концерту KOLA Fullscreen
Денис Коновалов
Фото: Пресслужба
TANYA LI Палац спорту, сольний концерт KOLA, KOLA концерт у Палаці спорту, фоторепортаж з концерту KOLA Fullscreen
TANYA LI
Фото: Пресслужба
Наталка Денисенко Палац спорту, сольний концерт KOLA, KOLA концерт у Палаці спорту, фоторепортаж з концерту KOLA Fullscreen
Наталка Денисенко
Фото: Пресслужба
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Діана Глостер
Фото: Пресслужба
Галицька Дива Палац спорту, сольний концерт KOLA, KOLA концерт у Палаці спорту, фоторепортаж з концерту KOLA Fullscreen
Галицька Діва
Фото: Пресслужба
Анатолій Анатоліч Палац спорту, сольний концерт KOLA, KOLA концерт у Палаці спорту, фоторепортаж з концерту KOLA Fullscreen
Анатолій Анатоліч
Фото: Пресслужба
Слава Дьомін Дьомін Палац спорту, сольний концерт KOLA, KOLA концерт у Палаці спорту, фоторепортаж з концерту KOLA Fullscreen
Слава Дьомін
Фото: Пресслужба
Віталій Островський та Аліна Муронець Палац спорту, сольний концерт KOLA, KOLA концерт у Палаці спорту, фоторепортаж з концерту KOLA Fullscreen
Віталій Островський та Аліна Муронець
Фото: Пресслужба
ADAM Палац спорту, сольний концерт KOLA, KOLA концерт у Палаці спорту, фоторепортаж з концерту KOLA, фоторепортаж з концерту KOLA, фоторепортаж з концерту KOLA, фоторепортаж з концерту KOLA Fullscreen
АДАМ
Фото: Пресслужба
Аліна Пухальська Палац спорту, сольний концерт KOLA, KOLA концерт у Палаці спорту, фоторепортаж з концерту KOLA Fullscreen
Аліна Пухальська
Фото: Пресслужба
Альона Омаргалієва Палац спорту, сольний концерт KOLA, KOLA концерт у Палаці спорту, фоторепортаж з концерту KOLA Fullscreen
Альона Омаргалієва
Фото: Пресслужба
Анна Трінчер Палац спорту, сольний концерт KOLA, KOLA концерт у Палаці спорту, фоторепортаж з концерту KOLA Fullscreen
Анна Трінчер
Фото: Пресслужба
JAMALA Палац спорту, сольний концерт KOLA, KOLA концерт у Палаці спорту, фоторепортаж з концерту KOLA, фоторепортаж з концерту KOLA, фоторепортаж з концерту KOLA, фоторепортаж з концерту KOLA Fullscreen
ДЖАМАЛА
Фото: Пресслужба
Сергій Лиховіда Палац спорту, сольний концерт KOLA, KOLA концерт у Палаці спорту, фоторепортаж з концерту KOLA Fullscreen
Сергій Лиховида
Фото: Пресслужба
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Мішель Андраде
Фото: Пресслужба
Руслан Махов Палац спорту, сольний концерт KOLA, KOLA концерт у Палаці спорту, фоторепортаж з концерту KOLA Fullscreen
Руслан Махов
Фото: Пресслужба
Катерина Соляр Палац спорту, сольний концерт KOLA, KOLA концерт у Палаці спорту, фоторепортаж з концерту KOLA Fullscreen
Катерина Соляр
Фото: Пресслужба
Маша Єфросиніна Палац спорту, сольний концерт KOLA, KOLA концерт у Палаці спорту, фоторепортаж з концерту KOLA Fullscreen
Маша Єфросиніна
Фото: Пресслужба
Олена Голубицька Палац спорту, сольний концерт KOLA, KOLA концерт у Палаці спорту, фоторепортаж з концерту KOLA Fullscreen
Олена Голубицька
Фото: Пресслужба
Анна Лу Палац спорту, сольний концерт KOLA, KOLA концерт у Палаці спорту, фоторепортаж з концерту KOLA Fullscreen
Анна Лу
Фото: Пресслужба
Марта Липчей Палац спорту, сольний концерт KOLA, KOLA концерт у Палаці спорту, фоторепортаж з концерту KOLA Fullscreen
Марта Липчей
Фото: Пресслужба
Володимир Завадюк Палац спорту, сольний концерт KOLA, KOLA концерт у Палаці спорту, фоторепортаж з концерту KOLA Fullscreen
Володимир Завадюк
Фото: Пресслужба
Мирослава Мандзюк Палац спорту, сольний концерт KOLA, KOLA концерт у Палаці спорту, фоторепортаж з концерту KOLA Fullscreen
Мирослава Мандзюк
Фото: Пресслужба
LIDA LEE Палац спорту, сольний концерт KOLA, KOLA концерт у Палаці спорту, фоторепортаж з концерту KOLA Fullscreen
ЛІДА ЛІ
Фото: Пресслужба
Тимур та Інна Мірошниченко Палац спорту, сольний концерт KOLA, KOLA концерт у Палаці спорту, фоторепортаж з концерту KOLA Fullscreen
Тимур та Інна Мірошниченки
Фото: Пресслужба
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ОСТИ
Фото: Пресслужба

Нагадаємо, раніше ми писали як пройшла зіркова прем'єра фільму "Мегалополіс".

Крім цього, Фокус писав, що зірки серіалу "Жіночий лікар" прийшли на прем'єру фільму "Бітлджюс Бітлджюс".