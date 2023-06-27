Тина Кароль будет выбирать победителей "Грэмми"

Артистка пополнила ряд членов голосования престижной музыкальной премии.

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38-летняя украинская певица Тина Кароль будет выбирать победителей престижной музыкальной премии "Грэмми". Об этом она сообщила в своем Instagram.

Артистка пополнила ряд экспертов, которые обладают правом голоса при выборе победителей популярной награды в области музыкального искусства.

"Я чувствую невероятную честь и благодарность за то, что меня приняли в музыкальную семью @recordingacademy#GRAMMY's как члена голосования", — прокомментировала Кароль.

Вместе с новостью она поделилась снимками стильной черно-белой фотосессии.

Тина Кароль

"Тина — мировая музыкальная звезда", "Тина Кароль была, есть и будет гордость Украины! 😍👏🔥🙌", "Как всегда — умеет Тина удивить", — пишут в комментариях подписчики украинской певицы.

Тина Кароль

Отметим, что в 2021 году украинская певица и скрипачка Асия Ахат также стала членом голосования "Грэмми". В 2023 году к списку экспертов Музыкальной академии присоединились 3700 художников из разных частей мира, а 2800 из них будут иметь право голоса.

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Напомним, Тина Кароль показала редкие кадры с сыном.

Также Фокус писал о встрече Тины Кароль с Папой Римским в Ватикане.