Тина Кароль рассказала о работе с Дайан Уоррен и номинации на "Грэмми" (видео)

Новая композиция Тины Кароль и Дайан Уоррен выдвинута сразу в нескольких номинациях премии.

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38-летняя украинская певица Тина Кароль призналась, что ее новую песню номинировали на одну из самых престижных музыкальных премий в мире "Грэмми". Об этом артистка рассказала в эфире "Сніданку з 1+1".

Композиция "One Nation Under Love", которую для артистки написала известный композитор Дайан Уоррен, может получить "Грэмми". Песню выдвинули сразу в нескольких номинациях.

"Посмотрим! Даже наш симфонический оркестр также представлен в "Грэмми". Будет видно, дадут ли нам короткий шорт-лист или длинный. Я не знаю. Это уже такое: "Вы должны это сделать!" — рассказала украинская знаменитость.

Идея создать "One Nation Under Love" появилась еще в начале большой войны, однако Тина Кароль долго не могла найти человека, который помог бы ей воплотить это в реальность. А некоторые композиторы не выполняли договоренностей, при том, что она тратила собственные средства на создание композиции.

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Тина Кароль

Дайан Уоррен — лауреат "Грэмми", "Эмми", "Оскара" и других престижных наград. Она писала композиции для Уитни Хьюстон, Шер, Леди Гаги, Тины Тернер.

"Она необыкновенная, она реально поддерживает Украину. Она сказала, что у нее есть песня для меня и что очень рада, что именно я исполню ее", — рассказала украинская певица.

По словам Тины Кароль, Уоррен настаивала тщательнее поработать с акцентом в английской части песни, однако украинская звезда сцены хотела как можно скорее выпустить песню, которая длительное время ждала своего релиза.

"У нас война", — сказала Кароль.

Также артистка отметила, что "мы наконец побороли синдром неполноценности".

Новая песня Тины Кароль и Дайан Уоррен

Напомним, Тина Кароль поздравила украинцев с Днем Независимости 2023 новой песней об одном сердцебиении.

Также Фокус писал о том, что Тина Кароль стала одним из членов жюри "Грэмми-2024".