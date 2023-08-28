Тіна Кароль розповіла про роботу з Даян Воррен та номінацію на "Греммі" (відео)

Нова композиція Тіни Кароль та Даян Воррен висунута одразу в кількох номінаціях премії.

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38-річна українська співачка Тіна Кароль зізналася, що її нову пісню номінували на одну з найпрестижніших музичних премій у світі "Греммі". Про це артистка розповіла в ефірі "Сніданку з 1+1".

Композиція "One Nation Under Love", яку для артистки написала відома композиторка Даян Воррен, може отримати "Греммі". Пісню висунули одразу в декількох номінаціях.

"Побачимо! Навіть наш симфонічний оркестр також представлений в "Греммі". Буде видно, чи дадуть нам короткий шорт-лист або довгий. Я не знаю. Це вже таке: "Ви повинні це зробити!" — розповіла українська знаменитість.

Ідея створити "One Nation Under Love" з'явилася ще на початку великої війни, проте Тіна Кароль довго не могла знайти людину, яка допомогла б їй втілити це в реальність. А деякі композитори не виконували домовленостей, при тому, що вона витрачала власні кошти на створення композиції.

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Тіна Кароль

Даян Воррен — лауреатка "Греммі", "Еммі", "Оскара" та інших престижних нагород. Вона писала композиції для Вітні Гʼюстон та Тіни Тернер.

"Вона надзвичайна, вона реально підтримує Україну. Вона сказала, що у неї є пісня для мене і що дуже рада, що саме я виконаю її", — розповіла українська співачка.

За словами Тіни Кароль, Воррен наполягала ретельніше попрацювати з акцентом в англійській частині пісні, проте українська зірка сцени хотіла якомога швидше випустити пісню, яка тривалий час чекала свого релізу.

"У нас війна", — сказала Кароль.

Також артистка зазначила, що "ми нарешті побороли синдром меншовартості".

Нова пісня Тіни Кароль та Даян Воррен

Нагадаємо, Тіна Кароль привітала українців з Днем Незалежності 2023 новою піснею про одне серцебиття.

Також Фокус писав про те, що Тіна Кароль стала одним з членів журі "Греммі-2024".