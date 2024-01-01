Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Джамала показала синів, що підросли (фото)

Джамала із синами, сини джамали, чоловік джамали, новий рік, новий 2024 рік, Бекір Сулейманов
Фото: Instagram @jamalajaaa | Джамала із синами

Емір-Рахман і Селім-Гірай приміряли вишиванки. Їхня зіркова мама подякувала прихильникам за підтримку у 2023 році.

Related video

40-річна українська співачка Джамала показала новорічні кадри з двома синами. Фото переможниця "Євробачення-2016" виклала в Instagram.

Старший спадкоємець співачки Емір-Рахман і молодший Селім-Гірай позували біля зіркової мами напередодні Нового 2024 року. Хлопчики приміряли вишиванки та коричневі штани. Тим часом Джамала постала в білій футболці та довгій темній спідниці.

"Діти. Майбутнє. Мрії. Надії. Любов. Віра. Перемога. Поки без підсумків року… Люблю вас! Дякую вам за цей рік: слідкували, слухали, любили. Слава нашим ЗСУ. З Новим роком 2024!" — написала артистка.

Джамала із синами

"З Новим роком", — написала в коментарях українська реперка Альона Альона.

"Нехай рік буде теплим", "Які красунчики. З прийдешнім Новим роком вас, Джамало! Бажаю якнайбільше щасливих миттєвостей і приводів для щирих посмішок, як на цих чудових фото! Перемог вам і нашій рідній Україні!", "Краса для очей", — коментують прихильники співачки її новий допис.

Зазначимо, що Джамала одружена з підприємцем Бекіром Сулеймановим з 2017 року. Подружжя виховує двох спадкоємців.

Джамала з чоловіком

Нагадаємо, Джамалу заочно заарештували в Росії за "фейки" про російську армію.

Також Фокус писав про зустріч Джамали з президентом США Джо Байденом.