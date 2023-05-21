Джамала розповіла, як Байден пообіцяв їй повернути Крим (фото)

Деокупація півострова, на думку переможниці "Євробачення", є очевидним фактом, попри те, що з початку анексії до Криму заїхало понад 2 млн росіян.

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Співачка Джамала дала інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир", у якому поділилася думкою щодо повернення Кримського півострова, анексованого у 2014 році.

На запитання, чи відчуває вона, що Крим незабаром буде повернуто, співачка сказала, що це є для неї очевидним фактом.

"Я скажу тільки за себе. Я це повернення бачу дуже швидким, дуже скоро, і я його бачила завжди. Для мене ніколи не виникало питання українського Криму, я в цьому не вагалася", — сказала Джамала.

Інтерв'ю Джамали про Крим

Джамала зізналася, що якийсь час була мемом, бо після перемоги на "Євробаченні 2016" постійно нагадувала про окупацію Кримського півострова Росією. Співачка вважає, що кілька років тему Криму було призабуто.

"Тепер ми прозріли, знаємо, на що здатна російська пропаганда, як вона може подавати інформацію. Це була маніпуляція з нами, і ми на неї повелися. Як сумно це не звучало б. Але тепер ми сповнені надії, ми хочемо повернути Крим".

Співачка наголосила, що зараз усі хочуть повернути Крим, але українцям слід більше дізнатися про Крим, а не обмежуватися лише власними спогадами.

"Ми хочемо говорити лише про те, що я був в "Артеку", море і там було класно влітку, чи ми реально хочемо знати цих людей, історію та почуватися частиною світової історії, якою є Крим", — зазначила співачка.

"Тема Криму важлива, тому що це величезний і дуже ласий шматочок для Росії. І ми повинні показати всьому світу й тим, хто зазнає російської пропаганди, — маємо довести, чому Крим наш. Це наше було, є і буде", — наголосила Джамала.

За її словами, вона не знає, яким буде повернення Криму, адже з початку анексії туди заїхало понад 2 мільйони росіян. Сама співачка зізналася, що може допомагати своєю музикою та творчістю.

"Політика насторожує, історія — це трохи нудно, а музика якраз", — сказала Джамала, нагадавши, що пісню, з якою вона перемогла на "Євробаченні", вона написала про свою бабусю ще 2015 року.

Також Джамала розповіла, що під час зустрічі Джо Байден пообіцяв повернути їй Крим. Це сталося на зустрічі у 2022 році, у Білому домі.

За її словами, вона добиралася до Вашингтона три дні. І довго вирішувала, що саме сказати американському президентові. У результаті вона поговорила з ним про Крим.

Джамала на зустрічі з подружжям Байден

"Я сказала, що я в буквальному сенсі з Києва, зустрічалася з нашим президентом. Дуже хочеться подякувати за вашу підтримку та сказати вам, щоб ви нас не залишали. Що дуже хочеться повернути і Крим, бо я, наприклад, уже п'ята у своєму поколінні, яка повинна втекти від російської агресії, що я українка кримськотатарського походження, він мене обійняв і сказав, що ми все повернемо. І я така, мені Байден сам пообіцяв. Кайф", — зізналася Джамала.

Нагадаємо, раніше Джамала й інші українські артисти виступили на відкритті "Євробачення 2023". Музичний конкурс відбувся в британському Ліверпулі, хоч торік і перемогла Україна.