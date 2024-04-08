Зірка серіалу "Коли ми вдома" зізналася, що має серйозні проблеми зі здоров"ям (відео)

Катерина Кістень не приховує, що мріє стати мамою, однак через певні проблеми зі здоров'ям поки їй не вдалося реалізувати це.

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44-річна акторка Катерина Кістень, відома ролями в серіалах "Свати", "Коли ми вдома", "Папіки", зізналася, що має проблеми зі здоров’ям. Про це вона розповіла в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Зокрема, зараз акторка проживає в Швеції, однак попри європейську медицину та інші можливості, зізналася, що тривалий час відкладає своє лікування. Катерина Кістень заявила, що через ці проблеми зі здоров’ям вона також не може завагітніти.

"Я не змогла відновити своє здоров'я за допомогою європейської медицини, бо ще цим настільки не займалася. Я знаю, що це не можна відкладати, але я відкладаю, у мене купа інших питань. Це про пріоритети, які я не вмію розставляти", — сказала Катерина.

Акторка зізналася, що вже давно готова до дітей, однак саме проблеми зі здоров’ям напряму пов’язані з тим, що вона не може завагітніти, плюс до всього акторка боїться, що через вік є багато ризиків, що вона не зможе виносити та народити дитину. Катерина Кістень відзначила, що колись їй здавалося, що вона чайлдфрі, однак зараз вона розуміє, що це не так.

"Не моя психологія і це не моє рішення, не моя свідомість Чайлдфрі. Було до певного часу, але я давно уже розумію, що ні, це не так. Але у мене є страх, що уже вік і тут є таке, якщо серйозно про це говорити, тут багато ризиків. І тут треба знову таки свої питання треба вирішити. Не так просто", — резюмувала акторка.

Варто відзначити, що зараз акторка має коханого, як вона зізналася, чоловік швед за національністю.

Нагадаємо, раніше ми писали, 48-річна співачка Наталія Могилевська стала мамою. Крім цього, Фокус писав, що Наталя Могилевська вперше розповіла, як її доньки опинилися на межі життя та смерті.