Звезда сериала "Когда мы дома" призналась, что имеет серьезные проблемы со здоровьем (видео)

Екатерина Кистень не скрывает, что мечтает стать мамой, однако из-за определенных проблем со здоровьем пока ей не удалось реализовать это.

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44-летняя актриса Екатерина Кистень, известная ролями в сериалах "Сваты", "Когда мы дома", "Папики", призналась, что имеет проблемы со здоровьем. Об этом она рассказала в интервью Славе Демину.

В частности, сейчас актриса проживает в Швеции, однако несмотря на европейскую медицину и другие возможности, призналась, что длительное время откладывает свое лечение. Екатерина Кистень заявила, что из-за этих проблем со здоровьем она также не может забеременеть.

"Я не смогла восстановить свое здоровье с помощью европейской медицины, потому что еще этим настолько не занималась. Я знаю, что это нельзя откладывать, но я откладываю, у меня куча других вопросов. Это о приоритетах, которые я не умею расставлять", — сказала Екатерина.

Актриса призналась, что уже давно готова к детям, однако именно проблемы со здоровьем напрямую связаны с тем, что она не может забеременеть, плюс ко всему актриса боится, что из-за возраста есть много рисков, что она не сможет выносить и родить ребенка. Екатерина Кистень отметила, что когда-то ей казалось, что она чайлдфри, однако сейчас она понимает, что это не так.

"Не моя психология и это не мое решение, не мое сознание Чайлдфри. Было до определенного времени, но я давно уже понимаю, что нет, это не так. Но у меня есть страх, что уже возраст и здесь есть такое, если серьезно об этом говорить, здесь много рисков. И здесь надо опять таки свои вопросы надо решить. Не так просто", — резюмировала актриса.

Стоит отметить, что сейчас актриса имеет возлюбленного, как она призналась, мужчина швед по национальности.

Напомним, ранее мы писали, 48-летняя певица Наталья Могилевская стала мамой. Кроме этого, Фокус писал, что Наталья Могилевская впервые рассказала, как ее дочери оказались на грани жизни и смерти.