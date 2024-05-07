37-летняя Ирина Федишин вскоре станет мамой (видео)

Ирина Федишин уже имеет двух сыновей. Сейчас поклонники желают певице рождения дочери.

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37-летняя львовская певица Ирина Федишин в третий раз станет мамой. О своей беременности певица сообщила презентовав клип на новую песню с названием "Секрет".

В видеоработе на песню "Секрет" можно увидеть, как в клипе Ирины Федишин появляется ее муж, продюсер Виталий Човник, который подходит к певице и кладет руку на ее живот. Таким образом пара решила признаться, что в третий раз станут родителями. Известно, что Ирина и Виталий в браке более 17 лет. В семье уже есть двое сыновей — 13-летний Юрий и 9-летний Олег.

Официально певица не подтвердила, действительно ли в положении, или все же это лишь сценарий к клипу и на самом деле она не беременна. Однако под клипом поклонники певицы уже активно поздравляют семью с радостным известием: "Поздравления. Песня. Чувство любви это замечательно. Девочку вам пусть бог подарит. Спасибо за ваше творчество и поддержку наших ВСУ", "Одна из самых любимых артистка, которая всегда поет на украинском, пусть вам Бог подарит красавицу девочку", "Дождались. Очень красивая песня. Поздравляю вас, Ирина, скоро у вас будет третий ребенок. Желаю счастья, здоровья и мирного неба", "Ириночка, я Вас искренне поздравляю с третьей беременностью и всем сердцем желаю Вам всего хорошего. Пусть исполнится Ваша мечта и у Вас будет доченька", "Дождалась. Очень нежно. И красивые слова. И вообще все красиво и так нежно, пусть Бог вам дарит счастье и желанную третью детку девочку".

Стоит отметить, что Ирина Федишин анонсировала, что уже завтра отправится в тур по Америке. Перед отъездом певица показала встречу с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.