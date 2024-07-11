Семья танцовщиков Женя Кот и Наталья Татаринцева стали родителями

Заметим, что Наталья и Евгений в отношениях уже более 5 лет. Все это время пара пыталась зачать ребенка.

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36-летний хореограф, известный также как режиссер-постановщик номеров для шоу "Х-фактор" и "Україна має талант" Евгений Кот и его жена, также танцовщица Наталья Татаринцева, впервые стали родителями. О рождении первенца супруги сообщили у себя на странице в Инстаграм.

В частности, они сообщили, что вчера, 10 июля, родилась их дочь. Произошло это в 12:12.

"В этом мире на одну красавицу стало больше. Спасибо моя вселенная — Наталья Татаринцева", — написал у себя на странице Евгений.

Зато Наталья опубликовала фото мужа в полотенце, который держит на руках дочь и подписала: "Моя самая ожидаемая утренняя история".

Евгений Кот с дочкой

Пара не стала рассказывать деталей. В частности, то, как они назвали первенца, или как чувствует себя Наталья. Однако стоит отметить, что семья долгое время пытались забеременеть и им это не удавалось. В одном из своих интервью Наталья рассказала, какой путь ей пришлось пройти, чтобы наконец увидеть положительный тест на беременность.

Конечно, известие о рождении первенца в семье вызвало реакцию поклонников пары: "Искренние поздравления, пусть маленькая красавица растет здоровой, доброй судьбы и счастливого детства под мирным небом. Очень за вас рада", "Поздравляю. Пусть малышка растет здоровой и наполняет вашу жизнь счастьем и радостью", "Счастье родилось! Невероятная Крошка увидела этот мир! Поздравляем Вас, счастливые Родители замечательной принцессы!".

Напомним, ранее мы писали, что Марго Робби беременна первенцем.

Кроме этого, Фокус писал, что 38-летняя Александра Даддарио беременна первенцем.