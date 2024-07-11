Родина танцівників Женя Кот і Наталія Татарінцева стали батьками

Зауважимо, що Наталія та Євген у стосунках вже понад 5 років. Весь цей час пара намагалися зачати дитину.

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36-річний хореограф, відомий також як режисер-постановник номерів для шоу "Х-фактор" і "Україна має талант" Євген Кот та його дружина, також танцівниця Наталія Татарінцева, вперше стали батьками. Про народження первістка подружжя повідомило у себе на сторінці в Інстаграм.

Зокрема, вони повідомили, що вчора, 10 липня, народилася їхня донечка. Сталося це о 12:12.

"В цьому світі на одну красуню стало більше. Дякую мій всесвіт — Наталія Татарінцева", — написав у себе на сторінці Євген.

Натомість Наталія опублікувала фото чоловіка в рушнику, який тримає на руках донечку і підписала: "Моя найочікуваніша ранкова історія".

Євген Кот з донечкою

Пара не стала розповідати деталей. Зокрема, те, як вони назвали первістка, чи як почувається Наталія. Однак варто зазначити, що родина тривалий час намагалися завагітніти і їм це не вдавалося. В одному зі своїх інтерв’ю Наталія розповіла, який шлях їй довелося пройти, щоб нарешті побачити позитивний тест на вагітність.

Звісно, звістка про народження первістка в родині викликала реакцію шанувальників пари: "Щирі вітання, нехай маленька красуня росте здоровою, доброї долі та щасливого дитинства під мирним небом. Дуже за вас рада", "Вітаю. Хай малишка росте здоровою і наповнює ваше життя щастям і радістю", "Щастя народилося! Неймовірна Крихітка побачила цей світ! Вітаємо Вас, щасливі Батьки чудової принцеси!".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Марго Роббі вагітна первістком.

Крім цього, Фокус писав, що 38-річна Александра Даддаріо вагітна первістком.