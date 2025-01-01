Юная девушка Венсана Касселя показалась на последних неделях беременности (фото)
Нара Баптиста ожидает рождения своего первого ребенка. Малыш станет четвертым для Касселя, у которого есть дети от Моники Беллуччи и Тины Кунаки.
28-летняя бразильская модель Нара Баптиста показалась на последних неделях беременности. Праздничными кадрами избранница 58-летнего французского актера Венсана Касселя поделилась в Instagram.
Беременная первенцем Нара встретила Новый 2025 год в компании близких людей. Она примерила яркий топ и белую юбку. Баптиста обнималась со своим возлюбленным за считанные недели до рождения их первого ребенка.
Отметим, что Нара родит Касселю четвертого ребенка. В свое время в браке с Моникой Беллуччи на свет появились дочери Дева и Леони. А вторая жена актера Тина Кунаки родила ему дочь Амазонию.
Для Баптисты ребенок станет первым. О ее отношениях с актером стало известно около года назад. В апреле 2023 года он развелся с Тиной Кунаки. Сейчас пара еще не жената, однако уже не скрывает свой роман. Они даже появлялись на Каннском кинофестивале-2024.
В сентябре Нара публично сообщила о беременности.
"Мама ждет тебя", — лаконично написала Баптиста.
Судя по всему, уже через несколько недель у пары будет пополнение.
Напомним, Нара Баптиста показала "беременные" кадры.
Также Фокус писал о появлении Венсана Касселя и Нары Баптисты на премьере фильма.