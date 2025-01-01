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Стиль жизни

Юная девушка Венсана Касселя показалась на последних неделях беременности (фото)

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Фото: narahbaptista/instagram | Нара Баптиста

Нара Баптиста ожидает рождения своего первого ребенка. Малыш станет четвертым для Касселя, у которого есть дети от Моники Беллуччи и Тины Кунаки.

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28-летняя бразильская модель Нара Баптиста показалась на последних неделях беременности. Праздничными кадрами избранница 58-летнего французского актера Венсана Касселя поделилась в Instagram.

Беременная первенцем Нара встретила Новый 2025 год в компании близких людей. Она примерила яркий топ и белую юбку. Баптиста обнималась со своим возлюбленным за считанные недели до рождения их первого ребенка.

Нара Баптиста и Венсан Кассель Fullscreen
Нара Баптиста и Венсан Кассель
Фото: narahbaptista/instagram

Отметим, что Нара родит Касселю четвертого ребенка. В свое время в браке с Моникой Беллуччи на свет появились дочери Дева и Леони. А вторая жена актера Тина Кунаки родила ему дочь Амазонию.

Для Баптисты ребенок станет первым. О ее отношениях с актером стало известно около года назад. В апреле 2023 года он развелся с Тиной Кунаки. Сейчас пара еще не жената, однако уже не скрывает свой роман. Они даже появлялись на Каннском кинофестивале-2024.

В сентябре Нара публично сообщила о беременности.

"Мама ждет тебя", — лаконично написала Баптиста.

Судя по всему, уже через несколько недель у пары будет пополнение.

Венсан Кассель и Нара Баптиста

Напомним, Нара Баптиста показала "беременные" кадры.

Также Фокус писал о появлении Венсана Касселя и Нары Баптисты на премьере фильма.