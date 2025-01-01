Юна дівчина Венсана Касселя показалася на останніх тижнях вагітності (фото)

Нара Баптіста очікує на народження своєї першої дитини. Малюк стане четвертим для Касселя, у якого є діти від Моніки Беллуччі та Тіни Кунакі.

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28-річна бразильська модель Нара Баптіста показалася на останніх тижнях вагітності. Святковими кадрами обраниця 58-річного французького актора Венсана Касселя поділилася в Instagram.

Вагітна первістком Нара зустріла Новий 2025 рік у компанії близьких людей. Вона приміряла яскравий топ та білу спідницю. Баптіста обіймалася зі своїм коханим за лічені тижні до народження їхньої першої дитини.

Нара Баптіста та Венсан Кассель Фото: narahbaptista/instagram

Зазначимо, що Нара народить Касселю четверту дитину. Свого часу у шлюбі з Монікою Беллуччі на світ зʼявилися доньки Дева та Леоні. А друга дружина актора Тіна Кунакі народила йому доньку Амазонію.

Для Баптісти дитина стане першою. Про її стосунки з актором стало відомо близько року тому. У квітні 2023 року він розлучився з Тіною Кунакі. Наразі пара ще не одружена, проте вже не приховує свій роман. Вони навіть зʼявлялися на Каннському кінофестивалі-2024.

У вересні Нара публічно повідомила про вагітність.

"Мама чекає на тебе", — лаконічно написала Баптіста.

Судячи з усього, уже за кілька тижнів у пари буде поповнення.

Венсан Кассель та Нара Баптіста

Нагадаємо, Нара Баптіста показала "вагітні" кадри.

Також Фокус писав про появу Венсана Касселя та Нари Баптісти на премʼєрі фільму.