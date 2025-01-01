Юна дівчина Венсана Касселя показалася на останніх тижнях вагітності (фото)
Нара Баптіста очікує на народження своєї першої дитини. Малюк стане четвертим для Касселя, у якого є діти від Моніки Беллуччі та Тіни Кунакі.
28-річна бразильська модель Нара Баптіста показалася на останніх тижнях вагітності. Святковими кадрами обраниця 58-річного французького актора Венсана Касселя поділилася в Instagram.
Вагітна первістком Нара зустріла Новий 2025 рік у компанії близьких людей. Вона приміряла яскравий топ та білу спідницю. Баптіста обіймалася зі своїм коханим за лічені тижні до народження їхньої першої дитини.
Зазначимо, що Нара народить Касселю четверту дитину. Свого часу у шлюбі з Монікою Беллуччі на світ зʼявилися доньки Дева та Леоні. А друга дружина актора Тіна Кунакі народила йому доньку Амазонію.
Для Баптісти дитина стане першою. Про її стосунки з актором стало відомо близько року тому. У квітні 2023 року він розлучився з Тіною Кунакі. Наразі пара ще не одружена, проте вже не приховує свій роман. Вони навіть зʼявлялися на Каннському кінофестивалі-2024.
У вересні Нара публічно повідомила про вагітність.
"Мама чекає на тебе", — лаконічно написала Баптіста.
Судячи з усього, уже за кілька тижнів у пари буде поповнення.
Нагадаємо, Нара Баптіста показала "вагітні" кадри.
Також Фокус писав про появу Венсана Касселя та Нари Баптісти на премʼєрі фільму.