Сиамские близняшки намекнули на свою беременность (видео)

Эбби Хенсел в 2021 году сыграла свадьбу. Ее избранником стал Джош Боулинг.

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Сиамские близнецы Эбби и Бриттани Хенсел вызвали слухи о беременности после того, как опубликовали необычное видео в социальных сетях.

34-летние близняшки, которые родились с редким заболеванием под названием дицефальный парапагус, стали сенсацией в социальных сетях после того, как поделились своей историей.

Они еще больше попали в центр внимания после того, как стало известно, что Эбби тайно вышла замуж за Джоша Боулинга в 2021 году.

Теперь женщины намекнули на свою беременность. Их новое видео, которое собрало более 130 000 просмотров, демонстрирует ряд заголовков "чрезвычайных новостей".

В каждом заголовке было что-то другое, а самым заметным было: "Это так трагично" и "Что, если один из них умрет?"

Последний заголовок звучал так: "Женаты и ребенок в дороге".

Ролик заставил фанатов сомневаться, родится ли у близнецов малыш. Многие поклонники даже уже поздравили их.

Один человек написал: "Поздравляю с объявлением о рождении ребенка!!!"

Другой пользователь добавил: "Поздравляю с беременностью. Вы будете замечательными мамами".

Отметим, что сестры имеют общие органы ниже пояса и одинаковую кровеносную систему. Бриттани контролирует левую руку и ногу, а Эбби — правую. Впервые близняшки прославились после появления на шоу Опры Уинфри в 1996 году и съемок для обложки журнала LIFE.

Сейчас сиамские близняшки работают учителями в своем родном городке в Миннесоте (США). Слухи о беременности они не комментировали.

Свадьба Бриттани и Эбби Хэнсел

Напомним, Эбби и Бриттани Хенсел показали свадебные фото.

Также Фокус писал об историях любви, которые удивляли общество.