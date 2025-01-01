Странные браки и разводы: 7 пар, удививших общество историями своей любви (фото)

Среди прочего Фокус вспоминает скандальный развод учительницы и ученика, брак сиамских близняшек, историю любви мужчины "без лица" и мать, которая вышла замуж за друга своего сына.

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Несмотря на тяжелые и трагические события, произошедшие в прошлом году, даже в темные времена люди продолжают влюбляться, жениться и разводиться. Фокус решил вспомнить, какие именно истории любви в 2024 году всколыхнули общество, заставив нас еще раз убедиться, что в жизни возможно все.

1. Любовь на свалке

Женщина увидела своего будущего избранника, когда он рылся в контейнере

35-летний Дэйв Шеффилд и его 39-летняя жена Эрин из Буффало (США) познакомились и полюбили друг друга в, казалось бы, безнадежном месте — на свалке. Женщина встретилась взглядом со своим будущим мужем именно в тот момент, когда он копался в горе мусора в поисках чего-то ценного.

Эрин и Дэйв Фото: SWNS Эрин и Дэйв Фото: SWNS

"Да, мы встретились на свалке. Увидела его возле контейнера и спросила: "Что ты здесь делаешь?". Весь тот день мы провели вместе, копаясь в хламе. Потом обменялись номерами телефонов и начали регулярно общаться", — рассказывает Эрин.

2. Развод учительницы и ученика

55-летняя учительница из РФ, которая вышла замуж за приемного сына, заявила о разводе

Айсилу Чижевская-Мингалим шокировала свою семью, когда вышла замуж за 22-летнего приемного сына Даниила Чижевского Фото: mk.ru

Айсылу Чижевская-Мингалим, учительница из Татарстана (РФ), которая вышла замуж за своего приемного сына Даниила Чижевского, нашла его профиль на сайте знакомств и после этого объявила о разводе.

После того как подробности этих романтических отношений попали в СМИ, местные власти забрали у женщины пятерых детей — четырех девочек и одного мальчика.

3. Женитьба долгожителей

Мужчина женился на своей первой любви спустя 60 лет после расставания

86-летний Чжоу Гилинь узаконил свои отношения с 81-летней Ян Сюгуй, которая была его первой любовью. С момента последней встречи пары прошло 60 лет.

История Чжоу и Ян началась еще в студенческие годы, когда они вместе учились в престижном Пекинском университете. Несмотря на глубокую эмоциональную связь, возникшую между молодыми людьми, их жизненные пути разошлись. В течение последующих десятилетий они создали собственные семьи, однако сохранили память о юношеской любви.

4. Брак сиамских близняшек

Муж сиамской близняшки не может понять, сколько у него на самом деле детей

Брак 34-летнего ветерана американской армии Джошуа Боулинга с известной сиамской близняшкой Эбби Хенсел заинтересовал прессу из-за иска о признании отцовства, поданного в суд его бывшей женой Анникой.

Эбби Хэнсел с мужем Фото: Heidi Bowling / Facebook Эбби Хэнсел с мужем Фото: Heidi Bowling / Facebook

33-летняя женщина обратилась в суд штата Миннесота (США) с требованием установить отцовство. Хотя подробности дела не разглашаются из-за того, что ребенок несовершеннолетний, согласно судебным документам, истица недавно подала запрос на генетическую экспертизу, которую должен пройти Джошуа.

5. Любовь мужчины "без лица"

Джо стал первым человеком, который успешно пережил 23-часовую трансплантацию лица

26-летний американец Джо ДиМео, который перенес первую в мире успешную трансплантацию лица и рук, объявил о помолвке со своей возлюбленной Джессикой.

Рассказывая о своих отношениях, девушка отметила, насколько ее парень нежный, добрый и мужественный. Она утверждает, что любит его не только внутри, но и врнешне.

Джо ДиМео женится Фото: Instagram

"Он очень умный и может поддержать разговор с любым. Меня привлекает, когда мужчина образован и хорошо говорит. Кроме того, он тихий, добрый и смелый. Остается таким позитивным и светлым, несмотря на все, и прекрасно знает, чего хочет в жизни, как для своего возраста. Я люблю его внутри и внешне", — рассказывает невеста.

6. Мать обручилась с другом своего сына

Друзья и родственники влюбленных были расстроены, узнав об этих отношениях

46-летняя Эми Спаркс из Мичигана (США) вышла замуж за 21-летнего Брайса — лучшего друга своего сына. Женщину очень беспокоила 25-летняя разница в возрасте, однако она не смогла сдержать чувств.

Брайс влюбился в Эми сразу после знакомства Фото: Jam Press

Брайс влюбился в Эми сразу после знакомства. Пара начала встречаться в феврале 2022 года, а через три месяца уже съехались. Друзья и родственники влюбленных были "расстроены", когда узнали об этих отношениях — женщину даже обвинили в педофилии.

7. Невеста скрыла свой возраст

Мужчина знал, что его партнерша немного старше, но даже не догадался насколько

Мужчина, которого зовут Йоситака, за день до свадьбы узнал, что его невеста Аки на самом деле значительно старше его. Женщина не поднимала эту тему и отмалчивалась, потому что не хотела напугать 29-летнего возлюбленного. Как позже выяснилось, в то время ей исполнилось 54 года.

Аки объяснила, что скрывала свой настоящий возраст из-за стереотипов Фото: Yoshitaka_222 | Instagram

Аки объяснила, что скрывала свой настоящий возраст из-за стереотипов, существующих в японском обществе в отношении женщин в почтенном возрасте, которые встречаются или женятся на молодых мужчинах.

Напомним, ранее Фокус писал о блогерше Алие, которая регулярно делится со своей аудиторией подробностями личной жизни, рассказывает о семейных заботах, воспитании детей, а также отношениях с возлюбленным, старше ее аж на 25 лет. Из-за "одинаковой" внешности мужчину часто называют ее отцом, женщина шутит по этому поводу в TikTok.

Кроме того, мы рассказывали о 46-летнем Джейсоне Эпплтоне из американской Флориды, который на 60 см выше своей жены Кристен. Влюбленных это особо не беспокоит, но незнакомцы часто пялятся на них и в целом относятся, как к туристической достопримечательности.