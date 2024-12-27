Женщина делает фото пары, но замечает нечто гораздо интереснее, когда увеличивает масштаб

Для Кьерры эта фотография стала чем-то большим, чем просто снимком ее помолвки — это символ любви, которая связывает ее семью.

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Для женщины, которую зовут Кьерри, предложение жениха, сделанное в культовом Дворце изобразительных искусств Сан-Франциско (США), уже было идеальным. Однако через несколько дней, просматривая любимую фотографию того момента, она заметила одну трогательную деталь и снова расплакалась. Соответствующее видео недавно ворвалось в тренды TikTok.

Мужчина продумал предложение до деталей Фото: TikTok

Мужчина подготовил предложение до мельчайших деталей и даже заручился поддержкой двух детей, которые также были там, чтобы разделить радость с родителями.

Увеличив изображение, будущая невеста увидела неоценимое выражение на лицах двух своих сыновей — широко раскрытые глаза, полные радости и любви. "Увидев лица детей в этот момент, я снова расплакалась", — написала автор в описании к снимку.

Поскольку идея сделать предложение держалась в тайне, о которой знал только жених и его лучший друг, даже сыновья не были в курсе, поэтому их удивление было искреннее.

Пользователи сети засыпали Кьерру поздравлениями и пожеланиями счастливой супружеской жизни.

"Они так сильно любят свою маму, я плачу из-за вас — поздравляю!";

"До того, как я прокрутил до последнего кадра, все, что я увидел — это лицо вашего младшего сына. Мама, он любит тебя";

"Поздравляю! Желаю вам благословенного брака!".

Для женщины эта фотография стала чем-то большим, чем просто снимком ее помолвки — это символ любви, которая связывает ее семью. "Я не могла дождаться, чтобы поделиться одним из самых счастливых дней моей жизни с миром", — прокомментировала она.

Для женщины эта фотография стала чем-то большим, чем просто снимком ее помолвки Фото: TikTok

Кстати, не только милые реакции привлекли внимание пользователей TikTok, многие обратили внимание на то, что жених Кьерры был обут лишь в один ботинок.

"Он снял один ботинок, чтобы не помять его, когда пригнет одно колено. Позаботился о том, чтобы носки были моего любимого цвета — розового, с узорами обручальных колец. Это в его стиле — сделать предложение одновременно смешным и заботливым", — объясняет Кьерра.

Напомним, женщина заплатила законной жене своего любовника 1,2 миллиона юаней (165 тысяч долларов США) за развод, но в итоге осталась ни с чем. Как выяснилось, ее конкурентка взяла деньги, но отказалась расторгнуть брак. Народный суд стал на ее сторону и отклонил запрос на возврат полученной суммы.

Кроме того, после лет неудачных свиданий вслепую китаец, которого зовут Тянь, полюбил и женился на белорусской модели Намени, которая на голову выше его. Мужчина ростом 158 см, а его избранница — 176 см.