Парень сделал девушке предложение в океанариуме: трудно поверить, что с ними произошло дальше

На опубликованном видео можно увидеть, как мужчина становится перед аквариумом с питомцем по кличке Кинью, чтобы сделать памятное фото.

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Гэвин Халберг из американского штата Джорджия сделал предложение своей возлюбленной, Оливии Уолш, в местном океанариуме. В тот момент, когда он стал на колено, достав обручальное кольцо, к паре выплыл кит-белуха и открыл рот. Об этом случае новоиспеченная невеста рассказала на своей странице в TikTok.

Гэвин решил сделать предложение Оливии именно в океанариуме, поскольку девушка несколько месяцев стажировалась там в команде по дрессировке.

На опубликованном видео можно увидеть, как мужчина позирует перед аквариумом с питомцем по кличке Кинью, чтобы сделать памятное фото. В какой-то момент он неожиданно становится на колено и попросит ее руки и сердца. Увидев это, кит открыл рот от удивления. Он внимательно следил за тем, как Уолш соглашается на предложение, обнимает и целует своего возлюбленного.

Руководительница девушки, которая проводила стажировку, отметила, что реакция белухи была естественной: никто не учил ее имитировать восторг и радость подобным образом.

Реакция сообщества

Это видео быстро стало вирусным на платформе, собрав почти 10 миллионов просмотров на момент публикации, а также множество лайков и комментариев от заинтересованных зрителей.

"Белуха была в шоке!";

"Предложение мечты";

"Белуху надо пригласить на свадьбу";

"Видел, как тренер на заднем плане давал команду с открытием рта. Но я хочу верить, что она это сделала сама";

"Трюк, который заставлял ее вращаться в конце, был таким красивым";

"Белуха должна стать подружкой невесты".

Напомним, женщина заплатила законной жене своего любовника 1,2 миллиона юаней (165 тысяч долларов США) за развод, но в итоге осталась ни с чем. Как выяснилось, ее конкурентка взяла деньги, но отказалась расторгнуть брак. Народный суд стал на ее сторону и отклонил запрос на возврат полученной суммы.

Кроме того, после лет неудачных свиданий вслепую китаец, которого зовут Тянь, полюбил и женился на белорусской модели Намени, которая на голову выше его. Мужчина ростом 158 см, а его избранница — 176 см.