Хлопець зробив дівчині пропозицію в океанаріумі: важко повірити, що з ними сталося далі

На опублікованому відео можна побачити, як чоловік стає перед акваріумом із вихованцем на прізвисько Кінью, щоб зробити пам’ятне фото.

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Гевін Халберг з американського штату Джорджія освідчився своїй коханій, Олівії Волш, в місцевому океанаріумі. У той момент, коли він став на коліно, діставши обручку, до пари виплив кит-білуха й відкрив рота. Про цей випадок новоспечена наречена розповіла на своїй сторінці у TikTok.

Гевін вирішив зробити пропозицію Олівії саме в океанаріумі, оскільки дівчина кілька місяців стажувалася там у команді з муштрування.

На опублікованому відео можна побачити, як чоловік позує перед акваріумом із вихованцем на прізвисько Кінью, щоб зробити пам’ятне фото. У якийсь момент він несподівано стає на коліно та попросить її руки та серця. Побачивши це, кит аж відкрив рот від здивування. Він уважно стежив за тим, як Волш погоджується на пропозицію, обіймає і цілує свого коханого.

Керівниця дівчини, яка проводила стажування, зазначила, що реакція білухи була природною: ніхто не навчав її імітувати захоплення та радість подібним чином.

Реакція спільноти

Це відео швидко стало вірусним на платформі, зібравши майже 10 мільйонів переглядів на момент публікації, а також безліч вподобайок та коментарів від зацікавлених глядачів.

"Білуха була в шоці!";

"Пропозиція мрії";

"Білуху треба запросити на весілля";

"Бачив, як тренер на задньому плані давав команду з відкриттям рота. Але я хочу вірити, що вона це зробила сама";

"Трюк, який змушував її обертатися в кінці, був таким гарним";

"Білуха має стати подружкою нареченої".

Нагадаємо, жінка заплатила законній дружині свого коханця 1,2 мільйона юанів (165 тисяч доларів США) за розлучення, але у підсумку залишилась ні з чим. Як з’ясувалось, її конкурентка взяла гроші, але відмовилась розірвати шлюб. Народний суд став на її бік й відхилив запит на повернення одержаної суми.

Крім того, після років невдалих побачень наосліп китаєць, якого звуть Тянь, покохав та одружився з білоруською моделлю Намені, яка на голову вища за нього. Чоловік заввишки 158 см, а його обраниця зростом 176 см.