Чоловік зробив коханій пропозицію: жінка глянула на нього і зрозуміла, що саме не так (відео)

Анджеліна не знала, хто саме знімав момент освідчення, але вона здогадується, що це була її найкраща подруга.

Related video

Анджеліна Камачо та її наречений Джош Тауелл, які живуть у Південній Флориді (США), після дев'яти місяців побачень нещодавно відсвяткували заручини. Друзі пари сховалися в парку біля озера і записали момент освідчення на відео. Ніхто й подумати не міг, що воно стане вірусним після публікації у TikTok.

Під час освідчення Камачо захопилася сценою і зняла з обличчя свого майбутнього чоловіка сонцезахисні окуляри.

"Я подумала: "Боже мій, я маю дивний вигляд в його відображенні. Цікаво, чи буде смішно, якщо я їх викину?" — розповіла Камачо в інтерв'ю журналу Newsweek.

Відео цього моменту, опубліковане на сторінці американки у TikTok, зібрало мільйони переглядів та вподобань. На ньому показано, як вона знімає окуляри й усміхаючись перекидає їх через плече. Джош також засміявся, а потім продовжив робити пропозицію.

"POV: Тобі роблять пропозицію, але він забув зняти сонцезахисні окуляри. Все, що я бачила, — моє відображення. Не звинувачуйте", — написала авторка ролика.

Освідчення у коханні Фото: TikTok

За кадром чути, як її друзі задихаються від реготу. Один з них каже: "Я зняв це!".

Користувачі TikTok у коментарях також відреагували досить бурхливо.

"Мені подобається, що він сміявся замість того, щоб злитися";

"Королева знає, чого хоче";

"Вона явно хоче встановити зоровий контакт";

"Це схоже на сцену з комедійного романтичного фільму".

Анджеліна не знала, хто знімав момент освідчення, але вона здогадується, що це була її найкраща подруга.

"Насправді це дало відчуття полегшення, тому що я була настільки захоплена моментом, що майже нічого не пам'ятаю", — додає жінка.

Нагадаємо, жінка заплатила законній дружині свого коханця 1,2 мільйона юанів (165 тисяч доларів США) за розлучення, але у підсумку залишилась ні з чим. Як з’ясувалось, її конкурентка взяла гроші, але відмовилась розірвати шлюб. Народний суд став на її бік й відхилив запит на повернення одержаної суми.

Крім того, після років невдалих побачень наосліп китаєць, якого звуть Тянь, покохав та одружився з білоруською моделлю Намені, яка на голову вища за нього. Чоловік заввишки 158 см, а його обраниця зростом 176 см.