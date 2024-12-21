Мужчина сделал любимой предложение: женщина взглянула на него и поняла, что именно не так (видео)

Анджелина не знала, кто именно снимал момент признания, но она догадывается, что это была ее лучшая подруга.

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Анджелина Камачо и ее жених Джош Тауэлл, которые живут в Южной Флориде (США), после девяти месяцев свиданий недавно отпраздновали помолвку. Друзья пары спрятались в парке у озера и записали момент признания в любви на видео. Никто и подумать не мог, что оно станет вирусным после публикации в TikTok.

Во время признания Камачо увлеклась сценой и сняла с лица своего будущего мужа солнцезащитные очки.

"Я подумала: "Боже мой, я странно выгляжу в его отражении. Интересно, будет ли смешно, если я их выброшу?" — рассказала Камачо в интервью журналу Newsweek.

Видео этого момента, опубликованное на странице американки в TikTok, собрало миллионы просмотров и лайков. На нем показано, как она снимает очки и улыбаясь перебрасывает их через плечо. Джош также засмеялся, а затем продолжил делать предложение.

"POV: Тебе делают предложение, но он забыл снять солнцезащитные очки. Все, что я видела, — мое отражение. Не обвиняйте", — написала автор ролика.

Признание в любви Фото: TikTok

За кадром слышно, как ее друзья задыхаются от хохота. Один из них говорит: "Я снял это!".

Пользователи TikTok в комментариях также отреагировали достаточно бурно.

"Мне нравится, что он смеялся вместо того, чтобы злиться";

"Королева знает, чего хочет";

"Она явно хочет установить зрительный контакт";

"Это похоже на сцену из комедийного романтического фильма".

Анджелина не знала, кто снимал момент признания, но она догадывается, что это была ее лучшая подруга.

"На самом деле это дало ощущение облегчения, потому что я была настолько увлечена моментом, что почти ничего не помню", — добавляет женщина.

Напомним, женщина заплатила законной жене своего любовника 1,2 миллиона юаней (165 тысяч долларов США) за развод, но в итоге осталась ни с чем. Как выяснилось, ее конкурентка взяла деньги, но отказалась расторгнуть брак. Народный суд стал на ее сторону и отклонил запрос на возврат полученной суммы.

Кроме того, после лет неудачных свиданий вслепую китаец, которого зовут Тянь, полюбил и женился на белорусской модели Намени, которая на голову выше его. Мужчина ростом 158 см, а его избранница — 176 см.