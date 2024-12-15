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Жінка заплатила дружині свого коханця $165 тисяч за розлучення і залишилася ні з чим

Коханка заплатила дружині свого обранця велику суму грошей за розлучення, стосунки
Фото: Freepic | Коханка заплатила офіційні дружині свого обранця за розлучення

Розчарована китаянка зажадала повернути кошти з процентами й навіть подала позов до суду, де вказала на існування усної домовленості.

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Жінка заплатила законній дружині свого коханця 1,2 мільйона юанів (165 тисяч доларів США) за розлучення, але у підсумку залишилась ні з чим. Як з’ясувалось, її конкурентка взяла гроші, але відмовилась розірвати шлюб. Народний суд став на її бік й відхилив запит на повернення одержаної суми, пише видання South China Morning Post.

Повідомляється, що чоловік на прізвище Хан, який проживає у містечку Шиші, що на південному сході Китаю, побрався зі своєю дружиною Ян у грудні 2013 року. У пари народилося двоє дочок, вік яких не розголошується.

Пізніше у Хана зав'язався роман з колегою по роботі, яка фігурує в цій історії як Ши. У листопаді 2022 року ця жінка народила від нього сина. Зрештою, коханка хотіла офіційно оформити свої стосунки, тож запропонувала Ян винагороду — 2 мільйони юанів (280 тис. доларів США), якщо та ініціює розлучення.

Віддавши гроші, але не досягнувши бажаного, розчарована коханка зажадала повернути кошти з процентами й навіть подала позов до суду, де вказала, що між ними існувала "усна домовленість".

Коханка заплатила дружині свого обранця велику суму грошей за розлучення, стосунки Fullscreen
Суд став на бік офіційної дружини
Фото: Freepik

Зрештою, суддя відхилив вимогу позивачки, заявивши, що платіж порушує суспільні та моральні норми, а також громадський порядок.

У ході засідань також з'ясувалося, що Хан, маючи дружину, витратив понад 6 мільйонів юанів (825 тис. доларів США) на Ши. Юрист Юе Цзенчао пояснив телерадіокомпанії "Хенань", що в таких випадках суд навряд чи стане на бік третьої сторони.

"Будь-які значні активи, придбані одруженим чоловіком без згоди дружини, вважаються спільною власністю подружжя. Дружина має законне право вимагати повернення своєї частки від третьої особи", — пояснив Юе.

Поки незрозуміло, чи притягнуть Хана до відповідальності за потенційне двоєженство, оскільки він жив і мав дітей від іншої жінки, перебуваючи у законному шлюбі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що після років невдалих побачень наосліп китаєць, якого звуть Тянь, покохав та одружився з білоруською моделлю Намені, яка на голову вища за нього. Чоловік заввишки 158 см, а його обраниця зростом 176 см.

Крім того, молодята Аманда та Нейтан Гіббси стали інтернет-сенсацією, з’явившись на своєму весіллі розфарбованими у зелений колір, як головні герої культового мультфільму "Шрек". Їхні гості також дотримувалися дрес-коду, обравши костюми різних казкових персонажів, зокрема Пряникового Чоловічка, Джека Горобця з "Піратів Карибського моря" і Мікі Мауса.