Жінка заплатила дружині свого коханця $165 тисяч за розлучення і залишилася ні з чим

Розчарована китаянка зажадала повернути кошти з процентами й навіть подала позов до суду, де вказала на існування усної домовленості.

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Жінка заплатила законній дружині свого коханця 1,2 мільйона юанів (165 тисяч доларів США) за розлучення, але у підсумку залишилась ні з чим. Як з’ясувалось, її конкурентка взяла гроші, але відмовилась розірвати шлюб. Народний суд став на її бік й відхилив запит на повернення одержаної суми, пише видання South China Morning Post.

Повідомляється, що чоловік на прізвище Хан, який проживає у містечку Шиші, що на південному сході Китаю, побрався зі своєю дружиною Ян у грудні 2013 року. У пари народилося двоє дочок, вік яких не розголошується.

Пізніше у Хана зав'язався роман з колегою по роботі, яка фігурує в цій історії як Ши. У листопаді 2022 року ця жінка народила від нього сина. Зрештою, коханка хотіла офіційно оформити свої стосунки, тож запропонувала Ян винагороду — 2 мільйони юанів (280 тис. доларів США), якщо та ініціює розлучення.

Віддавши гроші, але не досягнувши бажаного, розчарована коханка зажадала повернути кошти з процентами й навіть подала позов до суду, де вказала, що між ними існувала "усна домовленість".

Суд став на бік офіційної дружини Фото: Freepik

Зрештою, суддя відхилив вимогу позивачки, заявивши, що платіж порушує суспільні та моральні норми, а також громадський порядок.

У ході засідань також з'ясувалося, що Хан, маючи дружину, витратив понад 6 мільйонів юанів (825 тис. доларів США) на Ши. Юрист Юе Цзенчао пояснив телерадіокомпанії "Хенань", що в таких випадках суд навряд чи стане на бік третьої сторони.

"Будь-які значні активи, придбані одруженим чоловіком без згоди дружини, вважаються спільною власністю подружжя. Дружина має законне право вимагати повернення своєї частки від третьої особи", — пояснив Юе.

Поки незрозуміло, чи притягнуть Хана до відповідальності за потенційне двоєженство, оскільки він жив і мав дітей від іншої жінки, перебуваючи у законному шлюбі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що після років невдалих побачень наосліп китаєць, якого звуть Тянь, покохав та одружився з білоруською моделлю Намені, яка на голову вища за нього. Чоловік заввишки 158 см, а його обраниця зростом 176 см.

Крім того, молодята Аманда та Нейтан Гіббси стали інтернет-сенсацією, з’явившись на своєму весіллі розфарбованими у зелений колір, як головні герої культового мультфільму "Шрек". Їхні гості також дотримувалися дрес-коду, обравши костюми різних казкових персонажів, зокрема Пряникового Чоловічка, Джека Горобця з "Піратів Карибського моря" і Мікі Мауса.