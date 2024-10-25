Жартували та стрибали: чоловік найняв коміків, щоб повідомити дружині про розлучення (відео)

Коміки-близнюки записали 24-секундне відео, в якому жінці повідомили, що від неї йде коханий. У соцмережах такий вчинок назвали надто жорстоким та нелюдяним.

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Чоловік заплатив гроші, щоб близнюки-коміки записали спеціальне відео для його дружини. Близнюки виконали замовлення, яке полягало в тому, щоб вони повідомили жінці про розлучення. У соцмережах відреагували на кадри, які комусь здались смішним відео, а комусь видались надто жорстокими та нелюдяними. Про ситуацію з близнюками та розлученням написали на порталі New York Post.

Журналісти відшукали запис, який опублікували брати-близнюки з Великої Британії, підписані у соцмережі ніками VorosTwins або Da Vinki. Запис триває 24 секунди та створений на платформі Cameo, на якій за гроші знаменитості роблять замовні відео. Чути, як брати озвучують звернення Девіда до Вікторії. Спершу цей чоловік просить передати, що він кохав жінку, а потім коміки кажуть, що тепер не кохає. Після цього — весело вигукують, що на них чекає розлучення.

"Привіт, Вікторіє! Ми просто хочемо сказати, що Девід дуже тебе любив! Але він тебе більше не любить і хоче розлучитися. Так, це розлучення [Da-vorce — спотв. від divorce]!" — тішаться близнюки.

У соцмережі X відео зі словами про розлучення переглянули 1,2 млн користувачів, 36 тис. поставили "вподобайку", понад сотню — написали коментарі. У одному з коментарів жінка з ніком "Пенелопа" зауважила, що після такого розставання про неї та її бойфренда усі почули б у новинах. Інші сказали, що у цих стосунках проблема полягала не у Вікторії, а, мабуть, в Девіді, який озвучив свої бажання таким способом.

Смішне відео — коментарі про дистанційне розлучення Фото: Скриншот

Також можна відшукати відгуки з позитивними оцінками про вчинки чоловіка та близнюків. Деякі люди писали, що хлопці — "найсмішніші люди в інтернеті". Інші запевняли, що не проти таким курйозним способом отримувати сумні повідомлення. Інші ж зауважували майстерність виконання: оригінальну ходу, яскраві надписи та синхронність рухів.

На порталі Сameo можна відшукати акаунт Voros Twins, у якому близнюки обіцяють записати привітання з днем народження, рекламні повідомлення чи жарти. Орієнтовна ціна — приблизно 4 тис. грн.

Зазначимо, у вересні в X опублікували смішне відео з весілля. На записі бачимо нареченого, який засунув голову нареченої у весільний торт. Жінка завмерла і не могла прийти до тями, а врешті дозволила чоловіку ляснути по долоні. Відео набрало 35 млн переглядів, але не ясно, чи уціліла сім'я після такого інциденту.

Нагадуємо, чоловік записував відео з відпочинку, а потім з'ясувалось, що він на них схожий на черепаху.